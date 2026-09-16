『テラハ』でブレイクのモデル美女169cm、1児の母と思えない水着美スタイル公開
モデルの島袋聖南が15日、自身のInstagramを更新し、“女子旅”をしたことを報告。スレンダーな水着姿など、旅を満喫する様子を公開している。
【写真】『テラハ』でブレイクのモデル美女169cmが「スタイル抜群」 バカンスで見せたビキニ姿も
島袋は1987年4月4日生まれ、沖縄県出身、39歳のファッションモデル。2012年にリアリティバラエティ番組『テラスハウス』（以下、同番組）に出演したことで話題となった。番組内で知り合った石倉ノアと交際し、2021年2月に結婚。番組9年目で“テラハ婚”第1号となった。2022年4月に第1子男児の出産している。
そんな島袋は「夏の終わりの女子旅」「美味しい食事とお酒、サウナにプール ゆっくり過ごして、たくさん話して 大人になってからの女子旅もいいね」と報告し、複数の写真を公開している。
写真では、プライベートヴィラのプールをビキニ姿で楽しむ島袋のほか、乾杯する様子や、シャンパングラスを片手にポーズをとるショットも。
コメント欄では「楽しそうすぎます」「すごい素敵な笑顔ですね」といった声のほか、「今が一番綺麗だと思います」といった称賛の声も寄せられている。
引用：「島袋聖南」Instagram（＠seina4444）
【写真】『テラハ』でブレイクのモデル美女169cmが「スタイル抜群」 バカンスで見せたビキニ姿も
島袋は1987年4月4日生まれ、沖縄県出身、39歳のファッションモデル。2012年にリアリティバラエティ番組『テラスハウス』（以下、同番組）に出演したことで話題となった。番組内で知り合った石倉ノアと交際し、2021年2月に結婚。番組9年目で“テラハ婚”第1号となった。2022年4月に第1子男児の出産している。
写真では、プライベートヴィラのプールをビキニ姿で楽しむ島袋のほか、乾杯する様子や、シャンパングラスを片手にポーズをとるショットも。
コメント欄では「楽しそうすぎます」「すごい素敵な笑顔ですね」といった声のほか、「今が一番綺麗だと思います」といった称賛の声も寄せられている。
引用：「島袋聖南」Instagram（＠seina4444）