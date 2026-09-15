山崎賢人主演×木村大作監督『腹をくくって』来年11.19公開 月刊“木村大作チャンネル”も始動
山崎賢人が主演する木村大作監督最新作『腹をくくって』の公開日が2027年11月19日に決定。併せて、木村監督の活動屋人生の核心に迫る、月刊“木村大作チャンネル”「木村大作 最後の活動屋」が、本日より東映映画チャンネルのYoutubeチャンネル内で配信を開始することが発表された。
【動画】「木村大作 最後の活動屋」episode-0が公開
本作は、名キャメラマンとして日本映画に数多くの名作を残してきた木村の『劒岳 点の記』『春を背負って』『散り椿』に次ぐ4作目の監督作。時代小説の名手・山本周五郎の短編に着想を得た“敵討ち”“暗殺”“果し合い” という3つの大きな見所をストーリーに配し、監督自身がこだわり続けるCG無しでの全編35ｍｍフィルム撮影によって、四季折々の美しく、そして荘厳な日本の風土を存分に映し出しながら、日本人としての美しく潔い生きざまを描く。
キャストには、山崎をはじめ、松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市という名優が顔を揃えた。
この度、映画『腹をくくって』の監督・撮影・企画・脚本・編集の合計5役を担当する木村大作に焦点を当てた、月刊”木村大作チャンネル” 「木村大作 最後の活動屋」が、本日より東映映画チャンネルのYoutubeチャンネル内で配信を開始。最初の公開となったepisode-0は、今年の5月1日に開催された企画発表記者会見に迫った内容となっている。
記者会見の直前に「俺は緊張しない人だけど、（今回は）緊張しているよ」と本音を覗かせる木村。しかし会見が始まると「素晴らしい人達がこの映画に出てくれることを本当に喜んでいます」と映画に出演する俳優陣へのリスペストを伝えつつ、「キャスティングプロデューサーは俳優さんを口説きに行く時に『木村大作、これで最後です。だから出てやっていただけませんか』と口説かれたんだろうと俳優さんに言ったら、みんな笑っていたからねと」とユーモアを交え、会場に駆け付けた多くのマスコミ陣や関係者らを笑わせた。
動画内ではそのほか、『腹をくくって』というタイトルについて、本作の主演を務めた山崎に対して監督が感じ取ったこと、そして86歳（会見時）という年齢で映画を撮影することに対する想いを答えるなど、木村が正に“腹をくくって”映画製作に挑む覚悟が伝わる内容となっている。
月刊”木村大作チャンネル”は来年の映画公開まで随時配信予定で、次回のepisode-1では笠井信輔アナウンサーによるインタビューに答える木村が、約70年間におよぶ自身の活動屋人生を紐解いていく。今後は現場映像なども交え、映画『腹をくくって』をより楽しめるコンテンツを投稿する予定。
映画『腹をくくって』は2027年11月19日全国公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
【動画】「木村大作 最後の活動屋」episode-0が公開
本作は、名キャメラマンとして日本映画に数多くの名作を残してきた木村の『劒岳 点の記』『春を背負って』『散り椿』に次ぐ4作目の監督作。時代小説の名手・山本周五郎の短編に着想を得た“敵討ち”“暗殺”“果し合い” という3つの大きな見所をストーリーに配し、監督自身がこだわり続けるCG無しでの全編35ｍｍフィルム撮影によって、四季折々の美しく、そして荘厳な日本の風土を存分に映し出しながら、日本人としての美しく潔い生きざまを描く。
この度、映画『腹をくくって』の監督・撮影・企画・脚本・編集の合計5役を担当する木村大作に焦点を当てた、月刊”木村大作チャンネル” 「木村大作 最後の活動屋」が、本日より東映映画チャンネルのYoutubeチャンネル内で配信を開始。最初の公開となったepisode-0は、今年の5月1日に開催された企画発表記者会見に迫った内容となっている。
記者会見の直前に「俺は緊張しない人だけど、（今回は）緊張しているよ」と本音を覗かせる木村。しかし会見が始まると「素晴らしい人達がこの映画に出てくれることを本当に喜んでいます」と映画に出演する俳優陣へのリスペストを伝えつつ、「キャスティングプロデューサーは俳優さんを口説きに行く時に『木村大作、これで最後です。だから出てやっていただけませんか』と口説かれたんだろうと俳優さんに言ったら、みんな笑っていたからねと」とユーモアを交え、会場に駆け付けた多くのマスコミ陣や関係者らを笑わせた。
動画内ではそのほか、『腹をくくって』というタイトルについて、本作の主演を務めた山崎に対して監督が感じ取ったこと、そして86歳（会見時）という年齢で映画を撮影することに対する想いを答えるなど、木村が正に“腹をくくって”映画製作に挑む覚悟が伝わる内容となっている。
月刊”木村大作チャンネル”は来年の映画公開まで随時配信予定で、次回のepisode-1では笠井信輔アナウンサーによるインタビューに答える木村が、約70年間におよぶ自身の活動屋人生を紐解いていく。今後は現場映像なども交え、映画『腹をくくって』をより楽しめるコンテンツを投稿する予定。
映画『腹をくくって』は2027年11月19日全国公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記