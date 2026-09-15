9月27日に井上拓真VS那須川天心

ボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）が15日、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。27日に江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行う同級タイトルマッチで同級1位・那須川天心（帝拳）と対戦する。井上は2度目の防衛戦。約10か月ぶりの再戦で返り討ちを狙う。興行はPrime Videoで生配信。戦績は30歳の井上が22勝（5KO）2敗。28歳の那須川が8勝（3KO）1敗。

井上は昨年11月、同級王座決定戦で那須川と激突。的確なボディーや右ストレート、アッパーなどで支配し、3-0（116-112×2、117-111）と大差の判定でベルトを手にした。

前戦は今年5月。東京ドームで元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）と対戦した。強敵から2度のダウンを奪い、3-0（118-108、119-107、120-106）の判定勝ちで初防衛に成功していた。

井上は報道陣を前に「調整も合宿から始まって、うまくいった。コンディション的にも良い状態に仕上がっています」と充実の表情。「自分にとっては防衛戦。相手は相当な気持ちで来る。自分はしっかり返り討ちにする」と誓った。

対する那須川は、井上戦が格闘技キャリア初黒星。同4月の再起戦で元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）を圧倒し、9回TKO勝ちを収めた。

井上との再戦でリベンジを目指すライバルに対し、「簡単にはひっくり返らない。井上拓真という壁は大きいと見せつけたい。ボクシングに集中して井上拓真を作ることに集中している」と自信を覗かせ、「『何回やっても勝てないんだぞ』という内容でしっかり返り討ちにしたい」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）