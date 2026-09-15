Ｆ１レーシングブルズが姉妹チーム・レッドブルのハンドルを握っているリアム・ローソン（ニュージーランド）の復帰を熱望した。

レッドブルはアイザック・ハジャール（フランス）が手首の骨折のため戦線離脱。そこでレーシングブルズのローソンを昇格させるとともに、レッドブルでリザーブの角田裕毅（２６）をニュージーランド人の代役に指名した。オランダ・グランプリ（ＧＰ）から３戦を戦い、ローソンは１４ポイント、角田は１ポイントを獲得した。

専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」は「ローソンがレッドブルに昇格して以来、ブルズのコンストラクターズ争いにおける５位の座は弱まっている。角田は１ポイント獲得したが、当然ながらローソンのスピードには及ばなかった」と指摘。今季好調でトップ４（メルセデス、レッドブル、マクラーレン、フェラーリ）に続く５位の座を死守したいところとあって〝エース〟の復帰を待望している。

英メディア「スカイスポーツ」のＦ１解説者でメインコメンテーターのデビッド・クロフト氏は「ローソンにとって３戦目にしてレッドブルでのレースは最後になると思う。ブルズは今すぐにローソンを戻したい。角田には大変失礼ながら、ブルズはローソンの方が優れたドライバーと考えている」と指摘した。

５位のレーシングブルズは６位アルピーヌに９ポイント差に詰め寄られている。ローソンの復帰についてはハジャールの状態とレッドブルの意向が大きくかかわるため、次戦の動向はまだわからない。しかしチーム側は史上初のトップ５入りに大きな焦りがあるのは間違いないようだ。