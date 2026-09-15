「新幹線にて

むすめ『見て、トイレで落ち込んでる人』

それにしか見えなくなった

どうしてくれるんだ」



【写真】いつも見ているコレが「トイレで落ち込んでいる人」に

麟閣さん（@rinkaku89）の娘さんのひと言に関するXのポストが、2026年8月現在、10万のいいねが付く話題となっています。



娘さんの発想力に思わず爆笑

現在小学3年生で、お調子者な性格であるという麟閣さんの娘さん。



この時は、麟閣さんの実家で数日間にわたる楽しい時を過ごしてきた直後であり、帰りの新幹線の中で娘さんはすっかり疲れて眠っていたそうです。



駅に到着する10分ほど前になって、麟閣さんが娘さんを起こし、降りる準備をするよう促したタイミングでした--。



「見て」



と、娘さんが唐突に言ってきたといいます。



見ると、娘さんが示すのは、新幹線の座席についているテーブルの留め具。それについて、こう言ってきました。



「トイレで落ち込んでる人」



留め具には軸となる丸い部分と、テーブルを支える細長い部分とがあり、便座と思しき部分はないものの、確かにトイレに座ってうなだれている人のように見えなくもありません。



しかし、一度そのように思ってしまうと、今度はそうとしか見えないように……。



「トイレで落ち込んでいる」という具体的なシチュエーションも手伝って、麟閣さんは思わず爆笑してしまいました。



娘さんのセンスを感じさせる投稿。リプ欄にもたくさんの反響がありました。



「紙がなかったんやろか……」

「良く気が付いたなぁー」

「こんなところに前衛芸術が！」

「娘さん、想像力が豊」

「子供らしい発想で素敵」

「娘さんのセンス天才ですね。それにしか見えなくなった」



--娘さんの着眼点が独創的ですね！普段から発想豊かなお子様なのでしょうか？



麟閣さん：保育園のころから、お友達と「○○ごっこ」をよくしているので、何かに見立てたりすることは多いと思います。



--具体的なエピソードを教えてください。



麟閣さん：保育園のころ、「カッコー」の誘導音が流れる横断歩道を渡った際に、むすめが「ポッポー、わたる。ポッポー、あるく。ポッポー、すすむ」と歌っていたのですが、急に「ポッポー、おくすり」と言ったのが面白すぎて、「流れに関係ないことを言うのは面白い、ナイス！」とめちゃくちゃ褒めたことがありました。以降、お父さんを笑わせるなら、言葉が有効だと認識したのではないかと思います。ちなみに妻には変な動きを繰り出すことが多いです。



--ご両親を笑わせようとすることも多いのですね。



麟閣さん：むすめは面白いことを言ったり、変な動きをして親を笑わそうとするときに「見て」と言うので、今回の新幹線での一件も、私に一撃を食らわせようとしたのだと思います。



そうとしか見えなくなる“呪い”は他にも…

今回の「トイレで落ち込んでいる人」然り、一度そう見えてしまうと、今度はそうとしか見えないようになってしまう現象があります。



これは心理学的には、“パレイドリア”と呼ばれる現象です。しかし、ネットでは以前に「そうとしか見えなくなる“呪い”」として評判になったことも--。



まいどなニュースでも、「マンホールの模様がケーキにかぶりつく犬」、「ミッフィーの服を着る信楽焼のイラスト」など、数々の“呪い”について紹介しました。



麟閣さんにも、他にそんな経験はないかと尋ねてみたところ、このような回答をいただきました。



「“mixi”の表記が『泣きながら殴ってくるミッフィー』に見える、というように文字列を絵文字のように表現したものは、仕事中でも一瞬それに見えて時間が止まります」



“呪い”は日常のあらゆるところに溢れているものなのかもしれませんね。



◇ ◇



ゲームが好きで、特にパチモノゲーム（非正規に製造・発売されているコピー商品・海賊版ゲームのこと）マニアであるという麟閣さん。



「パチモノゲーム自体がイリーガルなものなので、あまり堂々と言える趣味ではないのですが、意外と愛好家というか好事家が多く、火を消さないように仲間と盛り上げている感じです」（麟閣さん）



バックパッカーとしてアジア各地を旅しながら、パチモノゲーム探しを行っていた時期もあったとのこと--。



現在も、ゲーム関連雑誌やネット記事でパチモノゲーム関連の記事を執筆しているほか、8月26日に書籍『ファミコン パチモノソフト大百科』を 三才ブックスより刊行、9月21日に大阪のロフトプラスワンウエストにてパチモノゲームを紹介する毎年恒例のイベント『麟閣的家庭用電子遊戯活動 Vol.11』を開催するなど、精力的に活動されています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））