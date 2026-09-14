ちゃんみなが『しゃべくり007』に凱旋、その素顔に迫る！ 9.28放送
ちゃんみなが、9月28日21時30分放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演することが決定。実は9年前、別のゲストの回で少しだけコーナー出演していたちゃんみな。当時を振り返り「（しゃべくり007は）あれからちょっとトラウマなんですよ」と苦笑い。しゃべくりメンバーは何をしでかしたのか？
【写真】ちゃんみな『しゃべくり007』はトラウマ？ 収録の様子
今、若者を中心に支持され絶大な人気を誇るアーティスト、ちゃんみな（27）。高校在学中にメジャーデビュー。実体験に基づいた歌詞は多くのファンを魅了し、昨年はアジア最大級の授賞式「Asia Artist Awards 2025」でベストミュージシャン賞ソロ部門を受賞。今年おこなわれた自身初の東京ドーム公演はチケット即完売、大成功を収めた。
さらに、プロデューサーを務めるガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」では、候補生たちとまっすぐに向き合う人間力や愛のある言葉が、候補生のみならず視聴者の心を鷲づかみ。そこから誕生した「HANA」も大躍進を遂げ、プロデューサーとしての手腕にも注目が集まっている。
今回、デビュー当時から信頼をおく音楽プロデューサーや映像プロデューサーなど仕事関係者たちに取材。スタジオには、公私共に仲の良いダンサーたちも登場する。
ちゃんみなは、デビュー以降次々と不遇に見舞われていたことが明らかに。その度に、「媚びない・ブレない・曲がったことが大嫌い精神」で逆境を乗り越えていったという。
番組スタッフはちゃんみなには内緒で、昔、大失態をおかしてしまった元マネージャーにもアンケートを実施。その回答に、ちゃんみなはカメラ目線でガチギレ？ 一体どんな内容が…？
さらに、ちゃんみなの小学生時代を知る恩師が中継でサプライズ登場！当時のちゃんみなには手を焼いていたと暴露。一方で「曲げない・友達をかばうというところはあった」と、小学生時代からすでに現在の性格の片鱗を見せていた姉御肌エピソードも紹介する。
ほかにも、ダンサーの大遅刻から生まれた切ない名曲裏話や、INI・西洸人が思わずゾッとしたというちゃんみなからのアドバイスなど、エピソード満載。ちゃんみなの素顔に迫る。
ちゃんみなが出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて9月28日21時30分放送。
【写真】ちゃんみな『しゃべくり007』はトラウマ？ 収録の様子
今、若者を中心に支持され絶大な人気を誇るアーティスト、ちゃんみな（27）。高校在学中にメジャーデビュー。実体験に基づいた歌詞は多くのファンを魅了し、昨年はアジア最大級の授賞式「Asia Artist Awards 2025」でベストミュージシャン賞ソロ部門を受賞。今年おこなわれた自身初の東京ドーム公演はチケット即完売、大成功を収めた。
今回、デビュー当時から信頼をおく音楽プロデューサーや映像プロデューサーなど仕事関係者たちに取材。スタジオには、公私共に仲の良いダンサーたちも登場する。
ちゃんみなは、デビュー以降次々と不遇に見舞われていたことが明らかに。その度に、「媚びない・ブレない・曲がったことが大嫌い精神」で逆境を乗り越えていったという。
番組スタッフはちゃんみなには内緒で、昔、大失態をおかしてしまった元マネージャーにもアンケートを実施。その回答に、ちゃんみなはカメラ目線でガチギレ？ 一体どんな内容が…？
さらに、ちゃんみなの小学生時代を知る恩師が中継でサプライズ登場！当時のちゃんみなには手を焼いていたと暴露。一方で「曲げない・友達をかばうというところはあった」と、小学生時代からすでに現在の性格の片鱗を見せていた姉御肌エピソードも紹介する。
ほかにも、ダンサーの大遅刻から生まれた切ない名曲裏話や、INI・西洸人が思わずゾッとしたというちゃんみなからのアドバイスなど、エピソード満載。ちゃんみなの素顔に迫る。
ちゃんみなが出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて9月28日21時30分放送。