12日、京都市右京区の陸上競技場で、10代から70代の男女計23人が体調不良を訴え、病院に搬送された問題で、市は先ほど、弁当を提供した飲食店に対し、3日間の営業停止処分を下したと明らかにしました。

おととい12日午後4時半すぎ、京都市右京区のたけびしスタジアム京都で、「体調不良を訴えている人が数人いる」と大会の救護スタッフから119番通報がありました。

消防によりますと、10代から70代の男女計23人が病院に搬送され、2人が重症だということです。その後、市の保健所の調べで、大会運営スタッフら434人のうち、嘔吐や下痢の症状を訴えているのが38人にのぼることがわかったということです。会場では3日間の日程で「全日本実業団対抗陸上競技選手権」が開催されていました。

市によりますと、症状がある38人が食べた弁当は、いずれも同じ飲食店で製造されたもので、カツとじ弁当を食べた人が35名、焼肉弁当を食べた人が1名、ホッケ弁当を食べた人が1名、ハンバーグ弁当食べた方が1人だということです。

発症者の共通の食事が当該施設で製造された弁当のみであったこと、症状が酷似していること、診察した医師から食中毒の届出があったことから、市の保健所は14日食中毒と断定。原因物質については調査中だとしています。