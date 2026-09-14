中部電力浜岡原発の再稼働審査をめぐるデータ不正問題を受けて、中部電力は勝野哲会長と林欣吾社長が9月末で辞任すると発表。水野明久相談役も退任します。

【写真を見る】浜岡原発 再稼働に向けた審査で“データ不正” 事実が発覚するまでの経緯は？

なぜ中部電力はデータ不正に手を染めたのか。浜岡原発の早期再稼働を何としても目指そうとした背景には、何があったのでしょうか。



中部電力浜岡原発の運転開始は、いまから半世紀前。5基のうち、1号機と2号機は2009年に運転を終え、東日本大震災が起きた2011年は、3号機が定期点検中、4号機と5号機が稼働中でした。





（中部電力 水野明久社長 2011年当時）「浜岡 原子力発電 所の4号機および5号機の運転停止、3号機の運転再開の見送りを決定した」

国はこのとき、浜岡原発にだけ運転停止を要請。



（菅直人総理 2011年当時）

「国民の安全安心を考えた結果の判断・決断であります」



その後、他の原発も定期点検に入ったあと再稼働できなくなり、2012年5月には全国で原発ゼロの状態に。

“新たに基準”を満たし審査に合格すれば再稼働可能に

一方で、この年「原子力規制委員会」が発足し、福島第一原発事故の教訓を踏まえた「新たな基準」を満たし審査に合格すれば、再稼働できることになりました。そして、浜岡原発も…



（中部電力 阪口正敏副社長 2014年当時）

「（4号機の）設置変更許可申請書など申請書類が整いました」

2014年には4号機、2015年に3号機の安全審査を原子力規制委員会に申請。南海トラフ地震の津波に備える巨大な壁、防波壁の高さも18メートルから22メートルに。さらに、28メートルへのかさ上げも表明していたのです。



2011年の運転停止後、浜岡原発の維持にかかった費用は累計で約1兆5000億円。安全対策の工事には、約2800億円が投じられています。

「基準地震動」のデータ不正操作が発覚

しかし今年1月、新年新年早々開かれた臨時会見で…



（中部電力 林欣吾社長）

「本当に申し訳ございませんでした」



再稼働の審査で最も重要視される、「基準地震動」のデータで不正操作が行われていたという衝撃の事実が発覚。

（原子力規制委員会 山中伸介委員長 ことし1月）

「安全規制に対する暴挙。審査そのものを全て見直す必要がある」



原子力規制委員会は、ことし1月下旬から中部電力本店などへの立ち入り検査を実施。その検査の中で、問題の事実確認が始まった去年5月以降もデータの不正操作が続いていたことが明らかになりました。