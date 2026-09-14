◇バレーボール男子 2026男子アジア選手権大会 決勝戦 日本3-0イラン(13日、福岡)

日本（世界ランク6位）は13日、アジア選手権決勝でイラン（同18位）と対戦。セットカウント3-0（25-21、26-24、25-23）のストレートで破り、初戦から6連勝で優勝を果たしました。この優勝により、ロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得しました。

試合後、7月のネーションズリーグ（VNL）から引き継がれていた勝利後の集合写真に注目が集まりました。チーム内では連勝数と同じ背番号の選手が写真のセンターに陣取る撮影方法を継続しており、VNLでは史上初の予選12戦全勝に加え、準々決勝勝利で13連勝時に背番号「13」の小川智大選手が中央に座るなどして話題となっていました。

今大会でも連勝を重ねるごとにこのルールが守られていましたが、優勝を決めた直後の記念撮影では選手は興奮状態で写真撮影に突入。ルールを忘れ中央前方には西田有志選手と髙橋藍選手が陣取り、中央後方には背番号「11」の富田将馬選手が陣取ります。