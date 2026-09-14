明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、必死に看護を学ぶ“ツヤ”東野絢香に実習を提案
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」（第122回）が9月15日に放送される。
【写真】看護の知識を身に着けていくツヤ（東野絢香）『風、薫る』第122回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第122回あらすじ
りんと直美は、ツヤ（東野絢香）を看護婦として育てようと看護の知識を教えることにする。ツヤは虎太郎（小林虎之介）に薬について熱心に質問するなど、必死に学び、知識を身に着ける。
直美はその様子を見て、次は実習だと告げる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】看護の知識を身に着けていくツヤ（東野絢香）『風、薫る』第122回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第122回あらすじ
りんと直美は、ツヤ（東野絢香）を看護婦として育てようと看護の知識を教えることにする。ツヤは虎太郎（小林虎之介）に薬について熱心に質問するなど、必死に学び、知識を身に着ける。
直美はその様子を見て、次は実習だと告げる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。