WTTチャンピオンズマカオ

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズマカオは12日、男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク3位の19歳・松島輝空は同7位ウーゴ・カルデラノ（ブラジル）に2-4（9-11、12-10、5-11、12-14、11-3、9-11）で敗れた。試合後、松島はSNSで観客の行動に苦言を呈し、中国ファンもこれに反応。賛否両論となっている。

松島は試合後、インスタグラムのストーリー機能で「今回相手も強かったと思いますし運も悪かったです」と敗北を受け止めつつ、「ただ全力でやってる中で試合中にフラッシュだけは気に食わないですし許せないです」と怒りをにじませた。

中国・マカオの会場で、フラッシュ撮影により集中力を削られたようだ。「誰を応援するかはその人次第ですがプレー中の邪魔になる行動をしないでください」とも訴えた。

この投稿は中国でも現地メディアが報じるなど、注目を集めた。ネット上では「傲慢不遜な若者は、今のままでは一流にはなれない」「松島はまだまだ実力を高めていく必要がある」「負けは負けだ。言い訳を探すのはやめたほうがいい」「負けたのをフラッシュのせいにするなんて、恥ずかしい」「フラッシュ妨害がなくてもウーゴが勝っていた」などと、中国ファンの批判的な声も書き込まれた。

その一方で「会場の警備が緩すぎるのではないか。フラッシュは確かに試合の妨げになる」「フラッシュによる妨害は観戦マナーに反する。主催者の会場管理は改善が必要だと思う」「今回の不満の表明は理解できる。次の機会にがんばってほしい」「フラッシュで選手を妨害するなどもってのほかだ。実にあり得ない。王楚欽等も何度か妨害を受けているが、審判は対応しなかった。会場の秩序や規定も改善すべきだろう」「重要な局面で故意にフラッシュで妨害する行為は許されるものではない」と松島の意見に同調し、不適切な行動であると指摘する声も少なくなかった。

同国メディア「新民晩報」によると、今月から愛知で開催されるアジア大会に向けて、中国では国家体育総局が9月11日に観客の観戦について注意事項を発表。「スポーツファンの協力で、会場のマナー違反行為をなくすよう呼びかけた」という。こうした背景もあり「今回のアジア大会を前に、国も観戦のマナーについての呼びかけをしている。確かにファンの中にはレベルの低い人もいて、それがそのまま国外に行くのは問題だ」と懸念を抱くファンもいた。



（THE ANSWER編集部）