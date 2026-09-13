症状ではなく原因を探る東洋医学の考え方

「どれだけ良い美容液を塗っても効果を感じにくい」肌老化は内臓の弱りが原因だった

冬の不調の原因は「秋に不摂生をする」だった。今日から始める東洋医学の秋養生

秋の乾燥対策に水を大量に飲んでない？「あまり意味がない」理由と食べるべき最強の潤い食材6選

実は毎日陽気（体のバッテリー）が減っているかも...老けにくい人が毎日やっている5つの習慣【東洋医学】

心を消耗させないために｜今日からできる3つの「心の養生」

チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数