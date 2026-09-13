「二人の生活を垣間見せる」 ジャスティン＆ヘイリー・ビーバー、雑誌創刊号登場で親密ショット放出
ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバーが、W Youth創刊号の表紙に登場。同誌の公式インスタグラムにて、キスショットほか、お互いが撮影したプライベート感あふれる写真が公開された。
【写真】表紙でキスショット＆親密な写真の数々も
W Youthはこの度インスタグラムにて、「ヘイリー＆ジャスティン撮影によるヘイリー＆ジャスティン」とキャプションを付けて、創刊号の表紙に掲載された2人のキスショットを公開。「美容界の大物ヘイリー・ビーバーと、ポップアイコンのジャスティン・ビーバーが、親密なセルフィーショットを通して二人の生活を垣間見せます」とアピールした。
Peopleによると、9月15日に創刊号が発売されるW Youthはファッション・モード誌Wの「10代向け姉妹誌」。創刊号には、映画監督のソフィア・コッポラと現在16歳の彼女の娘コジマ・マーズが、ゲストライターとして参加するという。
また、ジャスティンのヒット曲にちなんで「One less lonely girl」とキャプションの添えられた投稿や、「結婚して8年、これまで以上に愛し合ってます（ピンクのハート）」と綴られた投稿では、クリームイエローのミニワンピース姿のヘイリーや、ベッドでキスを交わす2人のセルフィー、ジャスティンの首のタトゥーを覗き込むように撮影した写真なども公開された。
2009年にテレビ番組の舞台裏で初めて会った二人は、2018年にニューヨークで市民婚を挙げたのち、2019年にサウスカロライナ州の高級ホテルで豪華結婚式を挙げた。そして2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生している。
W Youthの投稿には、ファンから「最高のカップル!!!!!!」「アイコニックなカップルが登場 ビーバー夫妻大好き」「ジャックのママとパパが皆大好き ベストカップルであり、最高の両親！！」「なんてこと。世界一好きな二人だ。ヘイリーとジャスティンが凄く大好き」などとコメントが寄せられている。
引用：「W Youth」Instagram（＠wyouth）
【写真】表紙でキスショット＆親密な写真の数々も
W Youthはこの度インスタグラムにて、「ヘイリー＆ジャスティン撮影によるヘイリー＆ジャスティン」とキャプションを付けて、創刊号の表紙に掲載された2人のキスショットを公開。「美容界の大物ヘイリー・ビーバーと、ポップアイコンのジャスティン・ビーバーが、親密なセルフィーショットを通して二人の生活を垣間見せます」とアピールした。
また、ジャスティンのヒット曲にちなんで「One less lonely girl」とキャプションの添えられた投稿や、「結婚して8年、これまで以上に愛し合ってます（ピンクのハート）」と綴られた投稿では、クリームイエローのミニワンピース姿のヘイリーや、ベッドでキスを交わす2人のセルフィー、ジャスティンの首のタトゥーを覗き込むように撮影した写真なども公開された。
2009年にテレビ番組の舞台裏で初めて会った二人は、2018年にニューヨークで市民婚を挙げたのち、2019年にサウスカロライナ州の高級ホテルで豪華結婚式を挙げた。そして2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生している。
W Youthの投稿には、ファンから「最高のカップル!!!!!!」「アイコニックなカップルが登場 ビーバー夫妻大好き」「ジャックのママとパパが皆大好き ベストカップルであり、最高の両親！！」「なんてこと。世界一好きな二人だ。ヘイリーとジャスティンが凄く大好き」などとコメントが寄せられている。
引用：「W Youth」Instagram（＠wyouth）