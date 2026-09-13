『豊臣兄弟！』第35回 徳川軍の奇襲で羽柴軍ピンチ！ “小一郎”仲野太賀が現状打破の糸口を見つける
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第35回「秀長誕生」が13日の今夜放送される。
【写真】山田涼介演じる三好信吉が登場！ 第35回「秀長誕生」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第35回「秀長誕生」あらすじ】
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。
かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉（山田涼介）が作戦の大将となるが、徳川軍の奇襲で羽柴軍は大敗。戦が各地に広がり膠着状態に陥る中、小一郎（仲野）は丹羽長秀（池田鉄洋）のある言葉をきっかけに、現状打破の糸口を見つける。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】山田涼介演じる三好信吉が登場！ 第35回「秀長誕生」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。
かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉（山田涼介）が作戦の大将となるが、徳川軍の奇襲で羽柴軍は大敗。戦が各地に広がり膠着状態に陥る中、小一郎（仲野）は丹羽長秀（池田鉄洋）のある言葉をきっかけに、現状打破の糸口を見つける。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。