『VIVANT』レイヤマダ演じる“別班レディ” 明日ついに氏名・主要勤務歴が明らかに
9月13日21時から放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第18話に、レイヤマダ演じるコーカサス地方担当の“別班レディ”が本格登場する。
【写真】『VIVANT』17話に登場のニカーブの女性は“別班レディ”だった！
これまでの登場では、顔が隠れる程の大きな一眼レフカメラを構えた姿や、目を除く顔と頭をすっぽりと覆うニカーブ姿で任務を遂行するなど、わずかな出演時間ながらもインパクトを残し、登場後には注目を集める存在となっていた。
第18話では、仲間の奪還のために敵地に乗り込む乃木（堺）と初めて接触し、彼女の氏名や別班としての主要勤務歴などが明らかになる。
『VIVANT』第2シーズン前半戦完結となる第18話では、乃木の悲願である黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還へ向けて物語が急展開。ノコル（二宮和也）、チョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）など、かつて乃木と敵対していた面々が集結し、共同戦線を張る。さらに、敵地を拠点に任務を遂行する“別班レディ”とその有能なエージェントたちも援軍として加わり、それぞれの命運をかけた奪還作戦が開始される。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』17話に登場のニカーブの女性は“別班レディ”だった！
これまでの登場では、顔が隠れる程の大きな一眼レフカメラを構えた姿や、目を除く顔と頭をすっぽりと覆うニカーブ姿で任務を遂行するなど、わずかな出演時間ながらもインパクトを残し、登場後には注目を集める存在となっていた。
第18話では、仲間の奪還のために敵地に乗り込む乃木（堺）と初めて接触し、彼女の氏名や別班としての主要勤務歴などが明らかになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。