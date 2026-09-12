サウジ「東西パイプライン」稼働停止　複数のドローン攻撃受ける　ホルムズ海峡代替ルートに打撃　世界のエネルギー供給に新たな懸念

サウジアラビア政府は11日、ホルムズ海峡を通らずペルシャ湾から紅海に原油を輸送するパイプラインが、イラクから飛来した複数のドローンによる攻撃を受け、稼働を停止したと発表しました。

サウジ政府によりますと10日朝、ペルシャ湾から紅海をつなぐ「東西パイプライン」がイラクから飛来した複数のドローンによる攻撃を受けました。

この攻撃により負傷者が出ていて、サウジ政府は予防措置としてパイプラインの稼働を停止しました。

東西パイプラインは、サウジ東部の主要な油田と紅海沿岸のヤンブー港を結ぶものでホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、原油輸出の重要な代替ルートとして重要性が高まっています。

攻撃を受けてサウジ政府は声明を発表しイラクの首相の要請を受け、現段階では報復を見合わせていると述べましたが、その後、イラク政府はドローンが国内から発射されたことを確認し、南部マイサーン州を管轄する軍司令官を解任したということです。

石油輸送の大動脈ともいえる東西パイプラインが稼働停止したことで、世界のエネルギー供給がさらに不安定になる恐れがあります。