「第14回 BFA U18アジア選手権」で日韓戦

野球の侍ジャパン高校代表は現在、台湾・台北で行われている「第14回 BFA U18アジア選手権」を戦っている。11日に台北ドームで行われたのは、韓国とのスーパーラウンド 第1戦。日本での中継で、高校球界の名将が韓国代表のマナーに苦言を呈した。

試合は1回、韓国の守備の乱れもあり日本が2点を先制。韓国は4回2死、「4番」のイ・ホミンが杉本真滉投手（智弁学園高）から左翼へ特大のソロ本塁打を放ち1点差に迫った。

イ・ホミンはダイヤモンドを一周し、大喜びの韓国ベンチ。選手たちはベンチ前に飛び出し、日本チームを威圧するように声を出して大騒ぎだ。この場面に苦言を呈したのが、バーチャル高校野球でのライブ配信で解説を務めた小倉全由氏だ。

日大三高を率いて全国優勝2回。さらに昨夏は高校日本代表の監督として、沖縄で行われたワールドカップを戦った小倉氏は「韓国チームは日本のマナーを勉強してもらわないと困る」「ホームラン打って喜ぶのはいいけど相手がいる」と落ち着いた口調で発言。相手への敬意を示す日本の礼儀を学んでほしいとしていた。

試合は日本が1点リードの6回、韓国に逆転を許して2-3で敗戦。12日はスーパーラウンド2戦目でチャイニーズ・タイペイと対戦する。



（THE ANSWER編集部）