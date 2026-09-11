『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』、無良崇人、田中刑事らトップスケーターの刀剣男士ソロビジュアル解禁
10月3日・4日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される、刀剣乱舞初のアイスショー、『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』より、八振りの刀剣男士を演じるスケーター、ならびに声優キャストのソロビジュアルが解禁された。
【写真】無良崇人、田中刑事が刀剣男士に！ 出演声優のソロビジュアルも
本作は無良崇人・田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターたちと、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演し、スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居の融合で、新たな刀剣乱舞の表現に挑むアイスショー。アイスショーオリジナルキャラクター”氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストの坂本花織が出演することも話題を集めている。
本日解禁されたスケーターの刀剣男士ソロビジュアルでは、三日月宗近役の無良崇人、加州清光役の中野耀司（PIW）、大和守安定役の佐藤由基（PIW）、山姥切国広役の櫛田一樹、膝丸役の山本恭廉、へし切長谷部役の田中刑事、鶴丸国永役の小平渓介、山姥切長義役の吉野晃平（PIW）と、トップスケーターたちが、アイスリンクという新たなステージで「刀剣乱舞」の世界を表現する姿が収められている。
さらに、本作に出演する、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』にて刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣のソロビジュアルも解禁。スケーターの滑りに合わせて、ゲームファンにも馴染み深い声で命を吹き込む実力派声優の熱い演技に注目だ。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、10月3日・4日東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。
【写真】無良崇人、田中刑事が刀剣男士に！ 出演声優のソロビジュアルも
本作は無良崇人・田中刑事をはじめとする日本を代表するトップスケーターたちと、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が、八振りの刀剣男士として出演し、スケーティングによる身体表現と、声優陣による声の芝居の融合で、新たな刀剣乱舞の表現に挑むアイスショー。アイスショーオリジナルキャラクター”氷の精霊”として、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀メダリストの坂本花織が出演することも話題を集めている。
さらに、本作に出演する、原作ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』にて刀剣男士を演じるオリジナルキャスト声優陣のソロビジュアルも解禁。スケーターの滑りに合わせて、ゲームファンにも馴染み深い声で命を吹き込む実力派声優の熱い演技に注目だ。
アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』は、10月3日・4日東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。