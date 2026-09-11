「何して遊んでるんだろうって見たらブランコしてた」--。



【動画】まさかの遊び方！ブランコを乗りこなす子猫

そんなコメントとともに投稿された約21秒の動画が、Xで話題になっています。映っているのは、元保護猫の「ヤマト」くん。生後推定3カ月の男の子です。



動画の冒頭、幼児向けの室内用ブランコにちょこんと乗っているヤマトくん。



ブランコがゆらゆらと揺れ始めると、あわてたように飛び降りました。



このまま立ち去るのかと思いきや、すぐさまブランコのもとへ。次の瞬間、両前足で揺れをピタリと止めると--。



再び、ぴょん！ と飛び乗りました。



一部始終が公開されると、1.7万件超のいいねが殺到。何度も挑戦する姿に、「かわいすぎる」「おりこうしゃん！」「どうしても何回も遊びたい猫ちゃんかわいすぎちゃん」など、悶絶する人が続出しています。



乗って、降りて、また挑戦！飼い主もびっくり

飼い主の和葉さん（@yanari4423）によると、ヤマトくんがひとりで遊んでいることに気づいたときは、「猫がブランコ遊びしてる……」と驚いたといいます。



「このとき、私はリビングで夕飯を食べていました。ふと、この遊具を置いている隣室に目をやると、ヤマトがブランコに乗っては降りるを繰り返していたんです。あまりにも珍しい光景だったので、思わず撮影しました（笑）」



動画のあとも、ヤマトくんは2回ほどブランコに乗ったり降りたりしてから、猫じゃらしで遊び始めたそうです。



「普段はとてもおとなしく、人懐こい子です。猫は小さな子どもが苦手な印象がありますが、ヤマトは4歳の息子が抱っこしても、おとなしくしています」



小さな好奇心にかかれば、身近なものも楽しいアトラクションに。ヤマトくんがこれからどんな遊び方を見つけるのか、楽しみですね。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）