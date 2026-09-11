シーズンも終盤に差しかかり、下位に低迷している広島東洋カープ。5月には、ゾンビたばこと呼ばれる「エトミデート」の所持で羽月隆太郎氏が逮捕され、ファンに大きな衝撃を与えた。本誌はこれまで、売人である滝口涼介被告と、小園海斗、矢野雅哉、田村俊介ら現役選手との疑惑の関係を報じてきたが、今度は「元カープ選手」が世間を騒がせている。

9月7日、他人名義のクレジットカードを不正利用したとして、警視庁に逮捕されたのは、元広島東洋カープ捕手の多田大輔容疑者だ。

「多田容疑者は6月、東京都墨田区の個室ビデオ店で、20代男性のクレジットカードを不正に使用した疑いが持たれています。カードはJR錦糸町駅近くで酔って寝ていた男性の財布から抜き取られたものとみられ、調べに対し『金に困っていた』と供述しています」（社会部記者）

徳島県立鳴門渦潮高校から2014年、ドラフト7位指名を受けてカープに入団した多田容疑者。189cmの大型捕手として将来を期待されたものの、1軍公式戦への出場は一度もなく、2017年に戦力外通告を受けた。

翌2018年には富山の社会人チームでプレーし、再び広島に戻ってきたのは2019年のこと。広島県を本拠地とする社会人野球の企業チーム「伯和ビクトリーズ」に入団したものの、そこである“金銭トラブル”が浮上した。

「同僚のロッカーから、お金を盗んだようなのです。それが原因で、多田はチームをクビになりました。広島にいづらくなったのか、2023年には逃げるように大阪へ移住しています。大阪では、人気インフルエンサーのキャバクラ嬢が多数在籍する『エースファクトリーグループ』で黒服として働きながら、元中日ドラゴンズの平田良介さんや元横浜DeNAベイスターズの石川雄洋さんも所属する同グループの野球チーム『エースファクトリーベースボールクラブ』でプレーしていました」（球団関係者）

金銭トラブルが絶えない多田容疑者は、4月に再び広島へ戻る。すると直後、事態は急変した。

《【ご報告】この度、かねてから患っておりました肝臓癌が再発し、5月後半から闘病生活をしておりましたが、6月21日に亡くなりました。「生前多くの方にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と最後に伝えて欲しいと本人から申し出がありましたのでご報告をさせて頂きます》

突如、自身のInstagramで“死亡報告”をおこなったのだ。広島市内で飲食店を経営する知人男性は、眉をひそめてこう語る。

「彼とはカープで現役だったころから、一緒に食事に行ったり遊んだりする仲で、引退後も関係は続いていました。僕が経営するバーにも、ほぼ毎日のように飲みに来ていたんです。闘病生活を送っていたとされる5月末にも、毎日レモンサワーを5、6時間も飲み続けていました。それどころか、その5月末には“ある事件”を起こしていたんです」

この知人男性によれば、多田容疑者はバーの従業員とも親しくしていたが、ある日、その従業員の財布から現金30万円が消えたという。

「店の防犯カメラを確認したところ、多田が現金を抜き取る様子がはっきりと映っていたんです。翌日には警察へ被害届を出し、刑事事件として受理されています」

本誌は、現金が抜き取られた当日の防犯カメラ映像を入手した。そこには、従業員から事情を問いただされ、ふてぶてしい態度で居直る多田容疑者の姿が収められていた。

「事件以降、彼は姿をくらませました。Instagramで死亡が報告された後も、僕のもとには『お金を貸したまま逃げられた』『お金を持ち逃げされた』という被害者からの連絡が相次いでいたんです。だから、彼が生きていることや、関東に逃げたことは把握していました。要するに、借金や窃盗の追及から逃れるために“死んだふり”をしたのでしょう。

多田は、現在もつながりのある現役カープ選手からもお金を借りているようです。朝方まで飲み明かしている際に『翌日の仕事は大丈夫なのか』と聞くと、『いいんですよ、僕は自由なんで。明日は休もうと思います』と答えていました。無断欠勤を繰り返していて、勤務態度もよくなかったようです」（同前）

日常的に金銭に困窮していた原因は、ギャンブルだった。

「多田は大のギャンブル好きで、暇さえあれば競艇やパチンコに通っていました。バーの飲み代も、払える日は払うけれど、手持ちがない日はツケにして帰る。ツケの分は『ギャンブルで勝ったら払う』というスタンスで、まさにその日暮らしでしたね。

性格はかなりの目立ちたがり屋です。『元カープ』という肩書や、『BreakingDown』のオーディションに出たことを自慢げに語り、お店で出会った女性のお客さんと写真を撮るときには、わざわざキャッチャーポーズやファイティングポーズをとるんです。

4月には『LDHに所属した』と豪語していました。Instagramでは、自分のスマホの電話帳に入っているEXILEメンバーの名前をさらしてアピールしていましたが、本人の連絡先かどうか怪しいし、本物だとしても、本人からしたら迷惑な話でしょう。今回の逮捕報道を見て、正直、僕の件じゃなくてもいずれ捕まるんだろうなと思っていたので、ぜんぜん驚きはないです」（同前）

かつてはプロ野球という華やかな舞台に立った男による、前代未聞の“死亡捏造”と無数の金銭トラブル。被害者たちの怒りは収まっていない。