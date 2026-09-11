『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃と“紘”豆原一成がキス→衝撃展開に混乱「どういうこと!?」「頭クラクラ」（ネタバレあり）
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第11話が10日深夜に放送され、美子（かたせ）がついに紘（豆原）とキス。その後、衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「どういうこと!?」「頭クラクラする」「ちょっと待て!!パニック!!」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】紘（豆原一成）、困惑
紘とキイナ（横田真子）がキスしているところを偶然見てしまった美子。紘と妻・冴（岡田結実）を応援すると決めた美子は、見逃せるはずもなくキイナのもとへ。そして、二度と合わせないよう“指切り”をするが、キイナは美子の忠告を無視してしまう。
さらに、夫や娘、孫を捨て冴の実家に戻ってきた美子は、夫婦仲修復中の紘に対して、キイナとのキスの証拠写真を突きつける。写真を見た紘は、頭を下げて“冴には黙っていてほしい”と訴える。
美子は冴に報告しない条件として、紘に「私を抱いてくださいませんか？」と切り出す。紘が「これ以上、冴を裏切れません」と答えると、美子は「そうですよね…」と納得しつつ「じゃあ…キスだけならいいですか？」と聞く。「えっ…？」と声が出た紘に、美子は「キス…してもらえたら…私、紘さんのことあきらめます」と語りかけ涙をこぼす。すると紘は「キ…キスだけなら…」と静かに美子と唇を重ねるのだった。
その後、美子が街を歩きながら『こんにちは赤ちゃん』を熱唱する様子や、大きくなったお腹で編み物をしながら「早く会いたいな～紘さんと私の赤ちゃん」とつぶやく姿が映し出されて第11話が幕を下ろすと、ネット上には「いや妊娠てどういうこと!?」「え？キスで？？想像妊娠？？」「深夜に声出たわ!!」「えー衝撃すぎて頭クラクラする」「ちょっと待て!!パニック!!」「状況を整理させてください」といった反響が寄せられた。
紘とキイナ（横田真子）がキスしているところを偶然見てしまった美子。紘と妻・冴（岡田結実）を応援すると決めた美子は、見逃せるはずもなくキイナのもとへ。そして、二度と合わせないよう“指切り”をするが、キイナは美子の忠告を無視してしまう。
さらに、夫や娘、孫を捨て冴の実家に戻ってきた美子は、夫婦仲修復中の紘に対して、キイナとのキスの証拠写真を突きつける。写真を見た紘は、頭を下げて“冴には黙っていてほしい”と訴える。
美子は冴に報告しない条件として、紘に「私を抱いてくださいませんか？」と切り出す。紘が「これ以上、冴を裏切れません」と答えると、美子は「そうですよね…」と納得しつつ「じゃあ…キスだけならいいですか？」と聞く。「えっ…？」と声が出た紘に、美子は「キス…してもらえたら…私、紘さんのことあきらめます」と語りかけ涙をこぼす。すると紘は「キ…キスだけなら…」と静かに美子と唇を重ねるのだった。
その後、美子が街を歩きながら『こんにちは赤ちゃん』を熱唱する様子や、大きくなったお腹で編み物をしながら「早く会いたいな～紘さんと私の赤ちゃん」とつぶやく姿が映し出されて第11話が幕を下ろすと、ネット上には「いや妊娠てどういうこと!?」「え？キスで？？想像妊娠？？」「深夜に声出たわ!!」「えー衝撃すぎて頭クラクラする」「ちょっと待て!!パニック!!」「状況を整理させてください」といった反響が寄せられた。