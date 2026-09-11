プロも絶賛する「築地銀だこ」の神メニューはどれだ？偏食のブチギレ氏原が合格商品を徹底検証
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ジョブチューン合格商品のみ！築地銀だこをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。テレビ番組でプロの料理人が合格を出した「築地銀だこ」のメニューを、偏食の氏原らが実際に食べ比べ、その魅力を検証している。
動画では、定番の「ぜったいうまい!! たこ焼」を基準に、合格商品を次々と試食。「魚介系 旨味たこ焼」では、サカモトが「これ俺一番美味い。ネギの食感が楽しい」と絶賛し、氏原も「出汁を感じる奥行きのある味」と高く評価した。
また、「博多の味やまやの ゆずねぎ明太」では、プロの料理人が提案したという「たこ焼きを割って明太とネギを押し込み、ゆずだれを垂らす」アレンジを実践。氏原は「さっぱり方向に振り切れた」と、味わいが劇的に向上することに驚きを見せた。
さらに、たこ焼き以外の商品も登場。満場一致で合格したという「ソース焼そば」や、「クロワッサンたい焼 プリン」を実食。たい焼についてサカモトは「ホットケーキのメープルシロップめっちゃかけてバター乗せたみたいな凝縮された美味さ」と語り、氏原も「リピートレベルだぞ」と太鼓判を押した。
プロが認めたクオリティを、独自の鋭い味覚でさらに深掘りした本動画。次に「銀だこ」へ足を運ぶ際は、定番メニューだけでなく、プロお墨付きの合格商品や独自の食べ方を試してみてはいかがだろうか。
動画では、定番の「ぜったいうまい!! たこ焼」を基準に、合格商品を次々と試食。「魚介系 旨味たこ焼」では、サカモトが「これ俺一番美味い。ネギの食感が楽しい」と絶賛し、氏原も「出汁を感じる奥行きのある味」と高く評価した。
また、「博多の味やまやの ゆずねぎ明太」では、プロの料理人が提案したという「たこ焼きを割って明太とネギを押し込み、ゆずだれを垂らす」アレンジを実践。氏原は「さっぱり方向に振り切れた」と、味わいが劇的に向上することに驚きを見せた。
さらに、たこ焼き以外の商品も登場。満場一致で合格したという「ソース焼そば」や、「クロワッサンたい焼 プリン」を実食。たい焼についてサカモトは「ホットケーキのメープルシロップめっちゃかけてバター乗せたみたいな凝縮された美味さ」と語り、氏原も「リピートレベルだぞ」と太鼓判を押した。
プロが認めたクオリティを、独自の鋭い味覚でさらに深掘りした本動画。次に「銀だこ」へ足を運ぶ際は、定番メニューだけでなく、プロお墨付きの合格商品や独自の食べ方を試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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