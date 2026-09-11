岐阜県本巣市のケーキ店が放火され、男女5人が死傷した事件で救助された人が警察に「死亡した男性が人を刺し、ガソリンをまいた」と証言していることがわかりました。

【写真を見る】ケーキ店で5人死傷 ｢死亡した男性が人を刺し、ガソリンまいて火をつけた｣ 救助された人が証言 岐阜･本巣市

9月5日、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」から火が出て、同窓会で集まっていた女性オーナーと同級生あわせて10人のうち、福田達哉さん（66）と堀部真由美さん（65）の2人が遺体で見つかりました。

死亡男性は「草刈り機の燃料」と申告し…ガソリン購入

また、駐車場の車の中にいた瑞穂市の会社役員・林寛至さん（70）も、搬送先の病院で死亡しました。

林さんは事件の数日前、自宅近くのスタンドに携行缶を持ち込み「草刈り機の燃料」と申告し、ガソリンを購入していました。

救助された人が警察に証言

その後の捜査関係者への取材で、救助された人が警察に、林さんの行動について「人を刺し、ガソリンをまいて火をつけた」と話していることが新たにわかりました。

警察は、林さんが事件にかかわっているとみて、この証言の裏付けを進めるとともに、詳しい経緯を調べています。