英国サスペンス『ザ・キャプチャー　歪められた真実3』9月11日（金）日本上陸！

ディープフェイクに乗っ取られた社会の恐怖を描いた犯罪サスペンスの最新シーズン、『ザ・キャプチャー 歪められた真実3』（全8話）が9月11日（金）よりBS10プレミアムで日本独占初放送＆配信スタート。

今度の標的はレイチェル自身。彼女が目にしたものと映像が食い違う

英BBCで大ヒットした犯罪サスペンス『ザ・キャプチャー 歪められた真実』は、監視カメラに翻弄され、メディアによるディープフェイクがはびこる現代社会の恐怖を描く。政府、警察、情報機関が絡む巨大な陰謀に立ち向かうのは、ロンドン警視庁テロ対策指令部（SO15）のレイチェル・ケアリー。

2019年9月より英BBC Oneで放送されたシーズン1は、平均視聴者数770万人を記録。前年にメガヒットした同局の『ボディガード－守るべきもの－』に次ぐ傑作と称賛された。続くシーズン2は2022年8月から放送され、平均視聴者数は381万人。ソーシャルメディアなどで引き続き反響を呼び、同年のベストドラマの一つとして高い評価を得た。そして、前シーズンから3年半ぶりに満を持してのシーズン3が登場。今回はディープフェイク・プログラム「コレクション」の暴露から1年後のロンドンを舞台に、新たな陰謀に立ち向かうレイチェル・ケアリーの姿を描く。

シーズン1では元イギリス陸軍の伍長ショーン・エメリー、シーズン2では国家安全保障担当の国務大臣アイザック・ターナーが、それぞれディープフェイクのターゲットとなったが、新シーズンではこれまで彼らの事件を捜査してきたレイチェル・ケアリー自身が標的に。テロ事件を目撃したレイチェルが、メディア、政府、警察、軍の奥深くに隠された陰謀の謎を解き明かしていく。

主人公レイチェル役のホリデイ・グレインジャー（『私立探偵ストライク』）をはじめとした実力派キャストが続投する中、新たにキリアン・スコット（『ダブリン殺人課』）やジョー・デンプシー（『ゲーム・オブ・スローンズ』）が出演。キリアンはロンドン警視庁テロ対策指令部の新しい部長として赴任してきたノア・ピアソンを、ジョーは殺人共謀罪・脅迫罪で有罪判決を受け、出所したばかりのジェームズ・ウィトロックを演じる。

そして過去2シーズンに続いてベン・チャナンが企画・脚本・監督・製作総指揮を手掛ける。

本作のプロットはあまりにリアルで、フィクションのはずのストーリーが現実になってしまうのでは？という不安を視聴者にかきたてるほど。シーズン1では「監視カメラを信用できるか？」、シーズン2では「メディアのニュースを信用できるか？」を問いかけ、新シーズンでは「自分の目で見たものが信じられるか？」をテーマに、AI（人工知能）に焦点を当てる。

実際、今年1月にはX（旧Twitter）のAI機能「Grok」で生成された性的画像被害が問題になり、クリックベイト、スピン報道、虚偽の報道を含むフェイクニュースやソーシャルメディアのハッキングは現実に起きている。シリーズを通して描かれる監視カメラやディープフェイクの恐怖が、現実のものとなりつつあるのだ。時代の一歩も二歩も先を進みながら、テクノロジーが進化してディープフェイクに踊らされる未来を予告し、現代社会にいち早く警鐘を鳴らすドラマである。

本作の魅力は、なんといっても手に汗を握る緊張感あふれるシーンで毎回見応えがたっぷりなところ。キャラクターたちが危機を迎えるクリフハンガーの連続にどんどん先が見たくなるので、一度見始めると止まらなくなり、後半ではさらにあっと驚く展開が待っている。

スリリングなストーリーを本国イギリスのメディアや視聴者も絶賛。Radio Times誌は5つ星、Guardian紙は4つ星をつけ、ソーシャルメディアの各プラットフォームでも話題を集めた。レビューサイトのRotten Tomatoesでは批評家票96％を叩き出している。

撮影はロンドン市内や英南東部ケント州で行われ、劇中でシャード、ウェストミンスター寺院、ビッグベン、タワーブリッジ、ロンドンアイ、セントポール大聖堂といったロンドンのランドマークも数多く登場する。

『ザ・キャプチャー 歪められた真実3』あらすじ

ディープフェイク・プログラム「コレクション」の暴露から1年後、レイチェル・ケアリーはロンドン警視庁テロ対策指令部（SO15）部長代理の任務に就いていた。

コレクションを検証する公開調査では、元部長のハートが証言に立ち、ガーランドやネイピアも監視下に置かれる。レイチェルは、内務大臣に昇進したアイザック・ターナーの協力を得て、コレクションを瞬時に検出するプログラム「オペレーション・ヴェリタス」を開発するが、ヴェリタスの記者発表の場で衝撃的なテロ事件が発生。

真犯人を唯一目撃したレイチェルだが、公開された現場のビデオ映像に、自分が目撃した人物とは別の男性が映っていたことに動揺。その直後、テロ対策指令部の新たな部長にノア・ピアソンが任命され、レイチェルは自らがコレクションの陰謀に巻き込まれたことを知る。やがて、政府、警察、情報機関の奥深くに及ぶ巨大な陰謀が明らかになっていき…。

『ザ・キャプチャー 歪められた真実3』キャスト、声優

ホリデイ・グレインジャー（レイチェル・ケアリー役／声：種市桃子）

パーパ・エッシードゥ（アイザック・ターナー役／声：三宅健太）

ロン・パールマン（フランク・ネイピア役／声：乃村健次）

ベン・マイルズ（ダニー・ハート役／声：小原雅人）

リア・ウィリアムズ（ジェマ・ガーランド役／声：塩田朋子）

キリアン・スコット（ノア・ピアソン役／声：加瀬康之）

ジョー・デンプシー（ジェームズ・ウィトロック役／声：小堀真生）

アンディ・ナイマン（ローワン・ギル役／声：藤原大智）

ナイジェル・リンゼイ（トム・ケンドリクス役／声：稲葉実）

インディラ・ヴァルマ（カディージャ・カーン役／声：坂井恭子）

『ザ・キャプチャー 歪められた真実3』（全8話）放送情報

BS10プレミアム、BS10プレミアム for prime videoで9月11日（金）深夜0：00より日本独占初放送・配信。毎週金曜日に新エピソードが到着する。

【字幕版】9月11日（金）より毎週金曜日 深夜0：00頃～

【吹替版】9月18日（金）より毎週金曜日 9：30～

番組公式サイト：https://www.bs10.jp/premium/drama/capture/3/







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