奥智哉、天然なあいさつに笑いが起きる 尾上松也は覚えたての“メロい”を連呼
歌舞伎俳優の尾上松也、俳優の奥智哉、堀田真由が10日、都内で行われた映画『八つ墓村』（18日公開）の「公開8日前！ジャパンプレミア」に参加した。
【全身ショット】さすがのスタイル！黒のパンツセットアップを着こなす堀田真由
冒頭のあいさつで奥は「本日はお足元の悪い中…」と天気の話題を出したが、ここ最近は不安定な天候で舞台あいさつのタイミングで雨が降っているかわからなくなってしまい「雨降ってないか」とぽつり。MCから降っていたことを教えられると奥は「降ってました？じゃあ、お足元が悪い中…」と改めて話す天然ぶりを発揮。堀田に教えられたばかりという「メロい」を使いたくてしかたなかった松也が「メロいね」とにやりとした。さらに「老若男女」が言えない奥に、松也は「今のかわいい～。ごめんなさい！メロいだ」とメロメロだった。
イベントには、永瀬莉子、清水崇監督も参加した。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】さすがのスタイル！黒のパンツセットアップを着こなす堀田真由
冒頭のあいさつで奥は「本日はお足元の悪い中…」と天気の話題を出したが、ここ最近は不安定な天候で舞台あいさつのタイミングで雨が降っているかわからなくなってしまい「雨降ってないか」とぽつり。MCから降っていたことを教えられると奥は「降ってました？じゃあ、お足元が悪い中…」と改めて話す天然ぶりを発揮。堀田に教えられたばかりという「メロい」を使いたくてしかたなかった松也が「メロいね」とにやりとした。さらに「老若男女」が言えない奥に、松也は「今のかわいい～。ごめんなさい！メロいだ」とメロメロだった。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。