「きょうがラストチャンス」富士山閉山で“駆け込み登山”殺到　“軽装”に“赤ちゃん連れ”も　登山届義務化や救助有料化を検討

夏山シーズンを終え、富士山では登山道が閉鎖された。閉山日の10日は朝から“駆け込み登山”をする人が殺到。地元スタッフが注意を促す光景が相次いだ。

富士山の登山道がきょう10日閉鎖

午後2時に山頂へと続く山梨県側の登山道のゲートが閉鎖されたきょうの富士山。

「ゲート閉まったの？どうして？いつ？」などと驚く登山客や、スタッフから「こんな服装で登山はダメです」などと“登山ストップ”がかかる光景もみられた。

“閉山前日”となった9日は、天候が大荒れとなったためメインルートが通行止めに。

また2人の登山者が亡くなる事態となった。

そんな悪天候から10日は一転。

三宅要記者：

富士山五合目に来ています。今日で富士山閉山ですが、たくさんの人が五合目を訪れています。外国人の方が多いように見えますね。

山梨県側の「吉田ルート」五合目には、閉山前の“駆け込み登山”をする人たちが殺到した。

日本人大学生：

もともと4時くらいから行く予定だったんですけど、交通が全線止まっていたので…。ギリギリに来ました。（弾丸で？）はい。（目標は？）山頂です。

“今日がラストチャンス”と話す外国人の登山客も…。

ベルギーからの観光客：

仕事のスケジュールを調整して、今日来るしかありませんでした。

カナダからの観光客：

今日は僕たちが日本にいられる最後の日なんです。道路で土砂崩れがあって、ここに来るまでも大変でした。

記者リポート：

赤ちゃんを乗せて今から登山をしようとしています。

赤ちゃんを背負って、登山に臨む人もいた。

午後2時までにゲートを通過すれば登山できるため、次々と登山道に向かう登山客。

記者リポート：

閉山まであと5分。続々と登山客が訪れています。

軽装の登山客には、スタッフが注意する場面も…。

スタッフ：

山小屋は予約しました？してないでしょ？

中国人観光客：

まだですが明日は登れないんじゃないの？

スタッフ：

こんな服装で登山はダメです。また来年、来な！。

準備不足を指摘され、登山ができなくなった中国人男性。

途方に暮れて、うろうろするしかない。

中国人男性：

登山靴がなければ登れないと言われてしまいました。昨日ここに来ることを決めたんです。

午後2時…山梨側のゲートが閉鎖に

スタッフ：

午後2時となりましたので、閉門いたします！

そして午後2時に、吉田ルートのゲートは閉鎖。

その3分後、登山道に向かう外国人グループが…。

ベラルーシからの観光客：（Q 門は閉まりましたよ？）

ゲート閉まったの？なんで？いつ？小屋の予約があるから、行かないと。

ゲートは閉鎖されたが、宿泊小屋の予約をした登山客のみ特例で通していた。

富士山は夏の開山期を除いて、道路法の規定により山頂に通ずる登山道は通行禁止となる。

違反した場合、6カ月以下の拘禁刑、または、30万円以下の罰金が科される可能性がある。

ゲートの閉鎖後、山梨県の担当者は次のように注意喚起した。

山梨県 三枝徹 富士山観光振興監：

あすから登山道と下山道は使用ができなくなりますので、登山は控えていただいて5合目までで楽しんでいただきたい。

山梨県によると、軽装登山で指導した人数は9日までに1471人。

2025年より327人増加し、8割以上が外国人だったという。

静岡県側は午後5時にゲート閉鎖

一方、静岡県側は10日朝、雨が降っていた。

若山悠介記者：

きょう閉山を迎える富士宮口です。五合目でも厚い防寒着が必要なほど寒く、視界が悪くなっています。登山を断念した登山客も降りています。

山頂の気温は午前11時すぎの時点で8.2度。

スタッフ：

どこまで行きました？

登山客：

八合目まで。

寒さのためか、途中で引き返してくる登山客が多くいた。

スタッフ：

風、強かったですよね？

登山客：

もっと上はもっと強いらしい。

スタッフ：

無事でよかったです。

そしてついに…。

静岡県側の「富士宮ルート」でも午後5時にゲートが閉鎖された。

地元自治体は登山届義務化や救助有料化を検討

静岡県警によると2025年、静岡県側の富士山で発生した遭難45件のうち9件は閉山期間中の事故だった。

こうした状況を受け、静岡県は閉山期の登山対策として「登山届の義務化」を検討しているという。

また山梨県は閉山期の遭難事故などに対しては、ヘリによる救助を有料化することも検討中だ。

富士登山をめぐる安全対策は、急務となっている。

（「イット！」9月10日放送より）