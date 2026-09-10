「きょうがラストチャンス」富士山閉山で“駆け込み登山”殺到 “軽装”に“赤ちゃん連れ”も 登山届義務化や救助有料化を検討
夏山シーズンを終え、富士山では登山道が閉鎖された。閉山日の10日は朝から“駆け込み登山”をする人が殺到。地元スタッフが注意を促す光景が相次いだ。
富士山の登山道がきょう10日閉鎖
午後2時に山頂へと続く山梨県側の登山道のゲートが閉鎖されたきょうの富士山。
「ゲート閉まったの？どうして？いつ？」などと驚く登山客や、スタッフから「こんな服装で登山はダメです」などと“登山ストップ”がかかる光景もみられた。
“閉山前日”となった9日は、天候が大荒れとなったためメインルートが通行止めに。
また2人の登山者が亡くなる事態となった。
そんな悪天候から10日は一転。
三宅要記者：
富士山五合目に来ています。今日で富士山閉山ですが、たくさんの人が五合目を訪れています。外国人の方が多いように見えますね。
山梨県側の「吉田ルート」五合目には、閉山前の“駆け込み登山”をする人たちが殺到した。
日本人大学生：
もともと4時くらいから行く予定だったんですけど、交通が全線止まっていたので…。ギリギリに来ました。（弾丸で？）はい。（目標は？）山頂です。
ベルギーからの観光客：
仕事のスケジュールを調整して、今日来るしかありませんでした。
カナダからの観光客：
今日は僕たちが日本にいられる最後の日なんです。道路で土砂崩れがあって、ここに来るまでも大変でした。
記者リポート：
赤ちゃんを乗せて今から登山をしようとしています。
赤ちゃんを背負って、登山に臨む人もいた。
午後2時までにゲートを通過すれば登山できるため、次々と登山道に向かう登山客。
記者リポート：
閉山まであと5分。続々と登山客が訪れています。
軽装の登山客には、スタッフが注意する場面も…。
スタッフ：
山小屋は予約しました？してないでしょ？
スタッフ：
こんな服装で登山はダメです。また来年、来な！。
途方に暮れて、うろうろするしかない。
中国人男性：
登山靴がなければ登れないと言われてしまいました。昨日ここに来ることを決めたんです。
午後2時…山梨側のゲートが閉鎖に
スタッフ：
午後2時となりましたので、閉門いたします！
そして午後2時に、吉田ルートのゲートは閉鎖。
ベラルーシからの観光客：（Q 門は閉まりましたよ？）
ゲート閉まったの？なんで？いつ？小屋の予約があるから、行かないと。
ゲートは閉鎖されたが、宿泊小屋の予約をした登山客のみ特例で通していた。
富士山は夏の開山期を除いて、道路法の規定により山頂に通ずる登山道は通行禁止となる。
違反した場合、6カ月以下の拘禁刑、または、30万円以下の罰金が科される可能性がある。
ゲートの閉鎖後、山梨県の担当者は次のように注意喚起した。
山梨県 三枝徹 富士山観光振興監：
あすから登山道と下山道は使用ができなくなりますので、登山は控えていただいて5合目までで楽しんでいただきたい。
山梨県によると、軽装登山で指導した人数は9日までに1471人。
2025年より327人増加し、8割以上が外国人だったという。
静岡県側は午後5時にゲート閉鎖
一方、静岡県側は10日朝、雨が降っていた。
若山悠介記者：
きょう閉山を迎える富士宮口です。五合目でも厚い防寒着が必要なほど寒く、視界が悪くなっています。登山を断念した登山客も降りています。
山頂の気温は午前11時すぎの時点で8.2度。
スタッフ：
どこまで行きました？
登山客：
八合目まで。
寒さのためか、途中で引き返してくる登山客が多くいた。
スタッフ：
風、強かったですよね？
登山客：
もっと上はもっと強いらしい。
スタッフ：
無事でよかったです。
そしてついに…。
静岡県側の「富士宮ルート」でも午後5時にゲートが閉鎖された。
地元自治体は登山届義務化や救助有料化を検討
静岡県警によると2025年、静岡県側の富士山で発生した遭難45件のうち9件は閉山期間中の事故だった。
こうした状況を受け、静岡県は閉山期の登山対策として「登山届の義務化」を検討しているという。
また山梨県は閉山期の遭難事故などに対しては、ヘリによる救助を有料化することも検討中だ。
富士登山をめぐる安全対策は、急務となっている。
（「イット！」9月10日放送より）