蛙亭、ジェラードン、ダウ90000ら『キングオブコント』決勝進出＆10.17放送 敗者復活戦10組も発表
『キングオブコント2026』決勝進出10組に、相性はいいよね、蛙亭、元祖いちごちゃん、ザ・マミィ、ジェラードン、ダウ90000、ななまがり、ニッポンの社長、や団、ヤッホイが決定。さらに、大会史上初となる敗者復活戦に挑む10組も決まった。決勝戦と敗者復活戦の模様は、TBS系にて10月17日に生放送される。
【写真】大会史上最多タイ6回目の決勝進出を決めたニッポンの社長も！ 決勝進出の10組を発表
2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している“コント日本一”を決める大会『キングオブコント』。19回目となる2026年大会は3445組のエントリーとなった。
本日9月10日に『キングオブコント』公式YouTubeがプレミア配信され、準決勝を戦った35組の中から決勝に進む10組を発表された。ファイナリストは以下の通り。
『ツギクル芸人グランプリ2026』で優勝し、勢いそのままに初の決勝進出を掴んだ、相性はいいよね。2021年・2023年と決勝に進むも、ここ2年は準決勝敗退で闘志を燃やす、蛙亭。初の決勝となった前回大会で強烈なインパクトを残し、2年連続の決勝を勝ち取った、元祖いちごちゃん。4年連続の準決勝敗退の悔しさを糧に、2021年大会以来の決勝の舞台でリベンジに燃える、ザ・マミィ。2021年大会はトリオで決勝に進出、思いをそのままにコンビで初の栄冠を狙うジェラードン。
念願の初の決勝進出となるセンスと個性が光る8人組コントユニット、ダウ90000。2016年以来、大会史上最長となる10年ぶりの決勝返り咲き、ななまがり。大会史上最多タイ6回目の決勝進出を決め念願の優勝なるか、ニッポンの社長。前回大会で準優勝、5年連続5回目の決勝進出で悲願の優勝を狙うトリオ、や団。芸歴3年目にして初の決勝進出を果たした未開の芸人、ヤッホイ（※50音順）。
緊張感漂う発表の瞬間は、思い思いの感情が入り乱れる一方、全力をぶつけ合った互いを労う言葉が飛び交うのも『キングオブコント』の良さ。7月から長きにわたり繰り広げられてきた戦いは、いよいよ決勝の舞台へ。コントを愛する芸人たちが一級品のネタを引っ提げ、例年以上の熾烈な戦いを制した10組が激突する。
ファイナリスト発表後、MC・山里亮太（南海キャンディーズ）を迎えた記者会見も開かれ、決勝進出の喜びや優勝への意気込みが語られながらも、会場の笑いを取り合うその姿はすでに戦闘モードだった。
ファイナリストの発表とあわせて、惜しくも決勝に勝ち上がることができなかった25組のうち、敗者復活戦に進む上位10組も発表となった。
決勝進出の1枠をかけた、歴史的1回目の敗者復活戦に挑む10組は以下の通り。
江戸川ジャンクジャンク、オフローズ、cacao、喫茶ムーン、しずる、生姜猫、スパイシーガーリック、そいつどいつ、ネルソンズ、破壊ありがとう（※50音順）。
大会史上初の開催となる敗者復活戦。『キングオブコント』に新風を巻き起こすのは一体誰だ？
また、『キングオブコント2026』の放送を記念して、TVer・TBS FREEでは『キングオブコント』の過去大会（2021～2025）の配信を開始。さらにU‐NEXTでは、『キングオブコント』過去大会のほか、歴代の関連作品も配信。
そして、「キングオブコント2026LIVE」の開催が決定。3年目の今回は東京、大阪公演に加えて、福岡公演も実施。ファイナリストたちによる、テレビでは味わえない生の熱量を体感できるのはこの日だけ。さらにはライブでしか見られないユニットコントも。抽選先行の受付は9月10日19時から開始。詳細は「TBSチケット」または、「FANYチケット」まで。
『キングオブコント2026』決勝、敗者復活戦は、TBS系にて10月17日生放送。
※決勝進出10組のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■相性はいいよね（初決勝）
・エビランド
決勝が決まって頭が真っ白というか、『ツギクル芸人グランプリ2026』が今年の8月にありまして、優勝してからその3日後くらいに『キングオブコント2026』２回戦があって、僕自身、頭のキャパシティが追い付けていないという感じです。
・ヤダヤムクン
これまで『キングオブコント』って僕にとっては負けるものというか落ちるもので、決勝戦はテレビで見るものでした。その決勝戦に入っていけるというのが信じられないですし、まだドッキリかな？と思っています。こんな未来があったんだなというのは嬉しいです。
■蛙亭（3年ぶり3回目の決勝）
・中野周平
今年も自信はあったんですけど、去年と一昨年に敗退していたので、あれ？ちょっと自信はあるけどどうだ？と思っていたら3年ぶりに呼ばれたので、すごく嬉しかったです！ “わー”って感情が一気にあふれました！ 気づいたら両こぶしが天を仰いでいました。
・イワクラ
発表の瞬間、感情が爆発しちゃいました。ちょっと最近御託を並べている芸人が多いので、全員ぶちのめします。マジかかってこい！ 『キングオブコント』ってやっぱり最高の大会なんで、マジなめんな！ 刮目せよって感じです。
■元祖いちごちゃん（2年連続2回目の決勝）
・植村侑史
この1年間、嫌になるほど同じネタをこすって来て、それで今回決勝にたどり着けたのは本当に嬉しかったです！ 僕らみたいなのが優勝して、（世間の予想を）ひっくり返したいですね。ライバルは“コンプライアンス”！ どぶろっくさんが優勝して以来の浅井企画にトロフィーを返してもらいたいと思います！
・ハイパーペロちゃん
今年も行けるとは思っていませんでした。僕たちみたいなキャラクターは1回で終わるじゃないですか。1回で奇跡的に行けた！みたいな。だから2回決勝に行けたから“実力者”みたいになるのかな？という嬉しさはあります。あとは昨年の順位を超えたいなって思います！
■ザ・マミィ（5年ぶり2回目の決勝）
・林田洋平
前回（2021年大会）はよくわからないまま勢いで決勝に行って、よくわからないまま準優勝という感じだったんですけど、そのあと負けを繰り返して色々地に足もついて、力がついてきて今回はファイナルに行けたかなという、割と自信はついているので、優勝して前回の記録を上回りたいと思います。
・酒井貴士
いざ呼ばれると、5年分喜べなかったのが溜まっていたのでしょうね、急にパーン！って自分の中ではじけちゃいまして、「やべえ泣きそう！」「でも嬉しい！」「でも相方がいる！」「芸人だしボケなきゃ！」･･･。そんなことを考えていたら何もせずに時が過ぎちゃいました。今日は相方を抱きしめてもいいかもな、と思えるくらい嬉しかったですね。
■ジェラードン（5年ぶり2回目の決勝、新体制としては初）
・アタック西本
決勝が決まって、ようやく気持ちを爆発させられたなというところですね。とにかく決勝に残ったファイナリストの方々が緻密に作り上げられた、めちゃくちゃ面白いネタの数々ばかりなので、そこを我々は見た目と動きで殴りこみたいです！
・かみちぃ
もっとコンビとしての形が見つかるまでに時間がかかりそうだなと思ったのですが、思いがけないタイミングでバチっとハマるネタができたので、それでちゃんと結果が出たのが嬉しいです。コンビでも面白いんだぞというのをぜひ見てもらえたらと思います。
■ダウ90000（初の決勝）
・吉原怜那
ファイナリストという称号をいただいたと同時に、「この人たちと戦わなきゃいけないんだ！」ってちょっと食らっている部分もあって。感情がごちゃ混ぜだったんですけどすごく嬉しかったです。
・中島百依子
『キングオブコント』の思い出は全てダウと一緒にあるので、「『キングオブコント』の決勝に、ダウで行きたい！」という思いが私の全てなので、決勝に行けて本当に嬉しいです。頑張ります！
・蓮見翔
あんまり賞レースに“ガッツリ真摯に向き合っていない”みたいなイメージを、持たれているかもしれませんが、我々なりにずっとめがけてやってきた大会です。『キングオブコント』だけはずっと8人で出ていたし、個人的には少年のころに始まった大会で、そこの決勝の舞台に立てるというのは、ちっちゃい時の自分に教えてあげたいです。
・忽那文香
8人全員で決勝に行けたことがすごく嬉しいですね！ 蓮見さんがいつ「今年から3人で出るぞ」って言うか本当にギリギリなところだったと思うので、今年8人で行けてセーフ！って感じです。
・飯原僚也
僕たちは本当にオーディションとかで集まったわけじゃなくて、たまたま大学の4年間に収まって、その近くの界隈にいただけの奴らで、「ここまで来れたのはマジ奇跡じゃん！」って思いました！
・道上珠妃
嬉しいです！ 勝負事が好きで勝つことがとにかく好きなので、スポーツ精神というかそれに近い感情で頑張りたいなと思います！ ありがとうございます！
・上原佑太
本当に嬉しいです、やっと行けたな！という感じがします。ついに行けたんだな！というのと、受け入れてもらえた感じで嬉しく思います。
・園田祥太
学生時代から蓮見が書いたコントや演劇をやってきて、蓮見に教えてもらったバイト先でバイトをして、蓮見がダウ90000をやるからというのでついてきて、本当に良かったと思っています。
■ななまがり（10年ぶり2回目の決勝）
・森下直人
準決勝までは毎年行っていたんですが、結果発表の時の「エントリーナンバー何番、誰々！」を9回連続ぐらい名前を呼ばれなかったので、今回呼ばれたのが信じられなかったです。決勝でリベンジ！ TBSなので、やられたらやり返す！ 倍返しだ！ そしてパラレルワールドの『キングオブコント』の優勝者が決まりました！ 結果発表！ 優勝は･･･BEGIN！
・初瀬悠太
呼ばれた時はめっちゃ嬉しくて、本当に感極まっちゃって涙が出そうになったんですけど、なんか横で急に（森下が）「パラレルワールドの浜田雅功」とか言い出して、そこで涙が一気に引きました。
■ニッポンの社長（2年ぶり6回目の決勝）
・辻クラシック
蛙亭とかが先に呼ばれて、本当はおめでとう！って拍手したかったけれど自分たちのことがあるから「やばいやばい！」ってなってました。でもめっちゃ嬉しかったです。6回とも初回みたいな喜び方をしているのは僕たちだけだと思います。
・ケツ
ゲン担ぎでリリーさん（見取り図）に買ってもらったスケスケのパーカーみたいなのを着て『キングオブコント』に挑んでいて、それを着てたらいつも決勝に行けているので。だからこそ、もらっておいてあれですけど、優勝したら誰か次の世代にその服を託したいと思います。何より自分自身のために優勝したいです。
■や団（5年連続5回目の決勝）
・ロングサイズ伊藤
びっくりしましたね！ 「本当か？」みたいな感じで。“や団！”って呼ばれた時もリアクションが3秒くらいあいて。気づいたら嬉しくて3人で肩組んで足も組んでマフィアみたいになっていました（笑）。
・本間キッド
毎年、呼ばれなかったことの方が多かったので、“呼ばれなかった慣れ”しちゃっていて。呼ばれるのは今年で5回目ですけど、毎回呼ばれるたびに新鮮に嬉しいし、浮かれちゃいます。
・中嶋享
準決勝のメンバーが若い子が多くて、世代交代の波が目に見えてきているんです。だから（若い世代の）波が来る前に早く優勝して上がりたいので、ラストチャンスだと思って頑張りたいと思います。
■ヤッホイ（初の決勝）
・永井
準決勝自体が初めてだったのですが、まずはそこを目標にしてきたので到達できて嬉しいです。こんなに準決勝を楽しめた後に、さらに『キングオブコント』が続くんだと思うと、たまらないですね。
・泉
僕らは予選でウケるけど、決勝でスベるタイプなんじゃないか？と危惧されているのは自分たちも一番よくわかっているので…。でもそうはならないぞと！ 決勝に向けた調整をこれからしていきたいと思います。
【写真】大会史上最多タイ6回目の決勝進出を決めたニッポンの社長も！ 決勝進出の10組を発表
2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している“コント日本一”を決める大会『キングオブコント』。19回目となる2026年大会は3445組のエントリーとなった。
『ツギクル芸人グランプリ2026』で優勝し、勢いそのままに初の決勝進出を掴んだ、相性はいいよね。2021年・2023年と決勝に進むも、ここ2年は準決勝敗退で闘志を燃やす、蛙亭。初の決勝となった前回大会で強烈なインパクトを残し、2年連続の決勝を勝ち取った、元祖いちごちゃん。4年連続の準決勝敗退の悔しさを糧に、2021年大会以来の決勝の舞台でリベンジに燃える、ザ・マミィ。2021年大会はトリオで決勝に進出、思いをそのままにコンビで初の栄冠を狙うジェラードン。
念願の初の決勝進出となるセンスと個性が光る8人組コントユニット、ダウ90000。2016年以来、大会史上最長となる10年ぶりの決勝返り咲き、ななまがり。大会史上最多タイ6回目の決勝進出を決め念願の優勝なるか、ニッポンの社長。前回大会で準優勝、5年連続5回目の決勝進出で悲願の優勝を狙うトリオ、や団。芸歴3年目にして初の決勝進出を果たした未開の芸人、ヤッホイ（※50音順）。
緊張感漂う発表の瞬間は、思い思いの感情が入り乱れる一方、全力をぶつけ合った互いを労う言葉が飛び交うのも『キングオブコント』の良さ。7月から長きにわたり繰り広げられてきた戦いは、いよいよ決勝の舞台へ。コントを愛する芸人たちが一級品のネタを引っ提げ、例年以上の熾烈な戦いを制した10組が激突する。
ファイナリスト発表後、MC・山里亮太（南海キャンディーズ）を迎えた記者会見も開かれ、決勝進出の喜びや優勝への意気込みが語られながらも、会場の笑いを取り合うその姿はすでに戦闘モードだった。
ファイナリストの発表とあわせて、惜しくも決勝に勝ち上がることができなかった25組のうち、敗者復活戦に進む上位10組も発表となった。
決勝進出の1枠をかけた、歴史的1回目の敗者復活戦に挑む10組は以下の通り。
江戸川ジャンクジャンク、オフローズ、cacao、喫茶ムーン、しずる、生姜猫、スパイシーガーリック、そいつどいつ、ネルソンズ、破壊ありがとう（※50音順）。
大会史上初の開催となる敗者復活戦。『キングオブコント』に新風を巻き起こすのは一体誰だ？
また、『キングオブコント2026』の放送を記念して、TVer・TBS FREEでは『キングオブコント』の過去大会（2021～2025）の配信を開始。さらにU‐NEXTでは、『キングオブコント』過去大会のほか、歴代の関連作品も配信。
そして、「キングオブコント2026LIVE」の開催が決定。3年目の今回は東京、大阪公演に加えて、福岡公演も実施。ファイナリストたちによる、テレビでは味わえない生の熱量を体感できるのはこの日だけ。さらにはライブでしか見られないユニットコントも。抽選先行の受付は9月10日19時から開始。詳細は「TBSチケット」または、「FANYチケット」まで。
『キングオブコント2026』決勝、敗者復活戦は、TBS系にて10月17日生放送。
※決勝進出10組のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■相性はいいよね（初決勝）
・エビランド
決勝が決まって頭が真っ白というか、『ツギクル芸人グランプリ2026』が今年の8月にありまして、優勝してからその3日後くらいに『キングオブコント2026』２回戦があって、僕自身、頭のキャパシティが追い付けていないという感じです。
・ヤダヤムクン
これまで『キングオブコント』って僕にとっては負けるものというか落ちるもので、決勝戦はテレビで見るものでした。その決勝戦に入っていけるというのが信じられないですし、まだドッキリかな？と思っています。こんな未来があったんだなというのは嬉しいです。
■蛙亭（3年ぶり3回目の決勝）
・中野周平
今年も自信はあったんですけど、去年と一昨年に敗退していたので、あれ？ちょっと自信はあるけどどうだ？と思っていたら3年ぶりに呼ばれたので、すごく嬉しかったです！ “わー”って感情が一気にあふれました！ 気づいたら両こぶしが天を仰いでいました。
・イワクラ
発表の瞬間、感情が爆発しちゃいました。ちょっと最近御託を並べている芸人が多いので、全員ぶちのめします。マジかかってこい！ 『キングオブコント』ってやっぱり最高の大会なんで、マジなめんな！ 刮目せよって感じです。
■元祖いちごちゃん（2年連続2回目の決勝）
・植村侑史
この1年間、嫌になるほど同じネタをこすって来て、それで今回決勝にたどり着けたのは本当に嬉しかったです！ 僕らみたいなのが優勝して、（世間の予想を）ひっくり返したいですね。ライバルは“コンプライアンス”！ どぶろっくさんが優勝して以来の浅井企画にトロフィーを返してもらいたいと思います！
・ハイパーペロちゃん
今年も行けるとは思っていませんでした。僕たちみたいなキャラクターは1回で終わるじゃないですか。1回で奇跡的に行けた！みたいな。だから2回決勝に行けたから“実力者”みたいになるのかな？という嬉しさはあります。あとは昨年の順位を超えたいなって思います！
■ザ・マミィ（5年ぶり2回目の決勝）
・林田洋平
前回（2021年大会）はよくわからないまま勢いで決勝に行って、よくわからないまま準優勝という感じだったんですけど、そのあと負けを繰り返して色々地に足もついて、力がついてきて今回はファイナルに行けたかなという、割と自信はついているので、優勝して前回の記録を上回りたいと思います。
・酒井貴士
いざ呼ばれると、5年分喜べなかったのが溜まっていたのでしょうね、急にパーン！って自分の中ではじけちゃいまして、「やべえ泣きそう！」「でも嬉しい！」「でも相方がいる！」「芸人だしボケなきゃ！」･･･。そんなことを考えていたら何もせずに時が過ぎちゃいました。今日は相方を抱きしめてもいいかもな、と思えるくらい嬉しかったですね。
■ジェラードン（5年ぶり2回目の決勝、新体制としては初）
・アタック西本
決勝が決まって、ようやく気持ちを爆発させられたなというところですね。とにかく決勝に残ったファイナリストの方々が緻密に作り上げられた、めちゃくちゃ面白いネタの数々ばかりなので、そこを我々は見た目と動きで殴りこみたいです！
・かみちぃ
もっとコンビとしての形が見つかるまでに時間がかかりそうだなと思ったのですが、思いがけないタイミングでバチっとハマるネタができたので、それでちゃんと結果が出たのが嬉しいです。コンビでも面白いんだぞというのをぜひ見てもらえたらと思います。
■ダウ90000（初の決勝）
・吉原怜那
ファイナリストという称号をいただいたと同時に、「この人たちと戦わなきゃいけないんだ！」ってちょっと食らっている部分もあって。感情がごちゃ混ぜだったんですけどすごく嬉しかったです。
・中島百依子
『キングオブコント』の思い出は全てダウと一緒にあるので、「『キングオブコント』の決勝に、ダウで行きたい！」という思いが私の全てなので、決勝に行けて本当に嬉しいです。頑張ります！
・蓮見翔
あんまり賞レースに“ガッツリ真摯に向き合っていない”みたいなイメージを、持たれているかもしれませんが、我々なりにずっとめがけてやってきた大会です。『キングオブコント』だけはずっと8人で出ていたし、個人的には少年のころに始まった大会で、そこの決勝の舞台に立てるというのは、ちっちゃい時の自分に教えてあげたいです。
・忽那文香
8人全員で決勝に行けたことがすごく嬉しいですね！ 蓮見さんがいつ「今年から3人で出るぞ」って言うか本当にギリギリなところだったと思うので、今年8人で行けてセーフ！って感じです。
・飯原僚也
僕たちは本当にオーディションとかで集まったわけじゃなくて、たまたま大学の4年間に収まって、その近くの界隈にいただけの奴らで、「ここまで来れたのはマジ奇跡じゃん！」って思いました！
・道上珠妃
嬉しいです！ 勝負事が好きで勝つことがとにかく好きなので、スポーツ精神というかそれに近い感情で頑張りたいなと思います！ ありがとうございます！
・上原佑太
本当に嬉しいです、やっと行けたな！という感じがします。ついに行けたんだな！というのと、受け入れてもらえた感じで嬉しく思います。
・園田祥太
学生時代から蓮見が書いたコントや演劇をやってきて、蓮見に教えてもらったバイト先でバイトをして、蓮見がダウ90000をやるからというのでついてきて、本当に良かったと思っています。
■ななまがり（10年ぶり2回目の決勝）
・森下直人
準決勝までは毎年行っていたんですが、結果発表の時の「エントリーナンバー何番、誰々！」を9回連続ぐらい名前を呼ばれなかったので、今回呼ばれたのが信じられなかったです。決勝でリベンジ！ TBSなので、やられたらやり返す！ 倍返しだ！ そしてパラレルワールドの『キングオブコント』の優勝者が決まりました！ 結果発表！ 優勝は･･･BEGIN！
・初瀬悠太
呼ばれた時はめっちゃ嬉しくて、本当に感極まっちゃって涙が出そうになったんですけど、なんか横で急に（森下が）「パラレルワールドの浜田雅功」とか言い出して、そこで涙が一気に引きました。
■ニッポンの社長（2年ぶり6回目の決勝）
・辻クラシック
蛙亭とかが先に呼ばれて、本当はおめでとう！って拍手したかったけれど自分たちのことがあるから「やばいやばい！」ってなってました。でもめっちゃ嬉しかったです。6回とも初回みたいな喜び方をしているのは僕たちだけだと思います。
・ケツ
ゲン担ぎでリリーさん（見取り図）に買ってもらったスケスケのパーカーみたいなのを着て『キングオブコント』に挑んでいて、それを着てたらいつも決勝に行けているので。だからこそ、もらっておいてあれですけど、優勝したら誰か次の世代にその服を託したいと思います。何より自分自身のために優勝したいです。
■や団（5年連続5回目の決勝）
・ロングサイズ伊藤
びっくりしましたね！ 「本当か？」みたいな感じで。“や団！”って呼ばれた時もリアクションが3秒くらいあいて。気づいたら嬉しくて3人で肩組んで足も組んでマフィアみたいになっていました（笑）。
・本間キッド
毎年、呼ばれなかったことの方が多かったので、“呼ばれなかった慣れ”しちゃっていて。呼ばれるのは今年で5回目ですけど、毎回呼ばれるたびに新鮮に嬉しいし、浮かれちゃいます。
・中嶋享
準決勝のメンバーが若い子が多くて、世代交代の波が目に見えてきているんです。だから（若い世代の）波が来る前に早く優勝して上がりたいので、ラストチャンスだと思って頑張りたいと思います。
■ヤッホイ（初の決勝）
・永井
準決勝自体が初めてだったのですが、まずはそこを目標にしてきたので到達できて嬉しいです。こんなに準決勝を楽しめた後に、さらに『キングオブコント』が続くんだと思うと、たまらないですね。
・泉
僕らは予選でウケるけど、決勝でスベるタイプなんじゃないか？と危惧されているのは自分たちも一番よくわかっているので…。でもそうはならないぞと！ 決勝に向けた調整をこれからしていきたいと思います。