声優・平田広明、映画『オデュッセイア』イベントで本音ぶっちゃけ「映画は字幕が好き」 マット・デイモンの吹き替え担当
声優の平田広明が10日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で行われたクリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）の「IMAXプレミア上映イベント」に登壇した。
【全身ショット】ダンディ…！青シャツ覗かせオシャレなジャケットで登場した平田広明
マット・デイモン演じるオデュッセウスの吹き替えを担当した平田。「マット・デイモンの吹き替えをやらせていただきました平田広明です」と自己紹介した。この日は上映前のイベントで「これからご覧になるのは原音、マット・デイモンの言葉でご覧いただくことになる。じゃあ『なんでお前が来たんだ』という話に…」と小ボケを入れつつ「吹き替え版も上映いたしますので、吹き替えの宣伝してこいという。私個人が映画を見るのは字幕が好きなんですけども…。頑張って告知をさせていただきたいと思います」と本音全開のトークをして笑いを誘っていた。
イベントには、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、平愛梨も参加した。
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。
【全身ショット】ダンディ…！青シャツ覗かせオシャレなジャケットで登場した平田広明
マット・デイモン演じるオデュッセウスの吹き替えを担当した平田。「マット・デイモンの吹き替えをやらせていただきました平田広明です」と自己紹介した。この日は上映前のイベントで「これからご覧になるのは原音、マット・デイモンの言葉でご覧いただくことになる。じゃあ『なんでお前が来たんだ』という話に…」と小ボケを入れつつ「吹き替え版も上映いたしますので、吹き替えの宣伝してこいという。私個人が映画を見るのは字幕が好きなんですけども…。頑張って告知をさせていただきたいと思います」と本音全開のトークをして笑いを誘っていた。
イベントには、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、平愛梨も参加した。
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。