「このびっくりさせようとする遊び、連続で10回ぐらいやらされてた」ーー。そんなコメントとともに投稿された子猫の動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。



【動画】子猫に「10回連続」でやらされた遊び

映っているのは、ラガマフィンの男の子「ダリ」くん。現在は3歳ですが、動画には懐かしい子猫時代の姿が収められています。階段の陰に身を潜め、ときどき顔をひょっこり。飼い主さんの様子をうかがっているようです。



右へ左へ動いたあと、中央でピタッと停止。次の瞬間、勢いよくぴょーん！ と飛び出しーー。



着地と同時に渾身の「やんのかポーズ」を決めました。



驚かせる作戦は大成功？ 飼い主さんがそっと近づくと、ダリくんもトコトコと歩み寄ってきました。



子猫時代の遊びは今も進化中！

飼い主の村人Cさん（@toxxxxlc）によると、ダリくんは今もこの遊びを続けているそうです。ただし、その方法は以前よりも本格的に。壁に身を隠し、飼い主さんをびっくりさせようと狙ってくるのだとか。



子猫時代にはテレビっ子の一面もあり、パパと一緒に寝そべりながら、よく動画を見ていたといいます。3歳になったダリくんは、どのような猫に成長したのでしょうか。



「マイペースな唯我独尊タイプです（笑）。警戒心なく爆睡するところが、ダリらしいなと思いますね」



全力で挑んでくる子猫らしい姿に、10万件を超える「いいね」が集まりました。



「お茶目でかわいすぎる」

「かわいいやんのかステップ」

「なんて愛くるしい生きものなんだ」

「獲物を狩る練習なのかも？ かわゆす」

「気づかれてないと思ってるのかわいい」

「びっくりした！？ ねぇびっくりした！？？って言ってる（笑）」

「10回でも100回でも付き合ってあげてください！ 大人になるとほとんどやってくれません」



幼い頃の遊び心は、すくすく育ったあとも健在。さらに磨きのかかった作戦で、ダリくんは今日も家の中を楽しくにぎわせているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）