「連続で10回やらされた」飼い主を驚かせたい子猫、全力で挑む遊び…「お茶目でかわいすぎる」「なんて愛くるしい」
「このびっくりさせようとする遊び、連続で10回ぐらいやらされてた」ーー。そんなコメントとともに投稿された子猫の動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。
映っているのは、ラガマフィンの男の子「ダリ」くん。現在は3歳ですが、動画には懐かしい子猫時代の姿が収められています。階段の陰に身を潜め、ときどき顔をひょっこり。飼い主さんの様子をうかがっているようです。
右へ左へ動いたあと、中央でピタッと停止。次の瞬間、勢いよくぴょーん！ と飛び出しーー。
着地と同時に渾身の「やんのかポーズ」を決めました。
驚かせる作戦は大成功？ 飼い主さんがそっと近づくと、ダリくんもトコトコと歩み寄ってきました。
子猫時代の遊びは今も進化中！
飼い主の村人Cさん（@toxxxxlc）によると、ダリくんは今もこの遊びを続けているそうです。ただし、その方法は以前よりも本格的に。壁に身を隠し、飼い主さんをびっくりさせようと狙ってくるのだとか。
子猫時代にはテレビっ子の一面もあり、パパと一緒に寝そべりながら、よく動画を見ていたといいます。3歳になったダリくんは、どのような猫に成長したのでしょうか。
「マイペースな唯我独尊タイプです（笑）。警戒心なく爆睡するところが、ダリらしいなと思いますね」
全力で挑んでくる子猫らしい姿に、10万件を超える「いいね」が集まりました。
「お茶目でかわいすぎる」
「かわいいやんのかステップ」
「なんて愛くるしい生きものなんだ」
「獲物を狩る練習なのかも？ かわゆす」
「気づかれてないと思ってるのかわいい」
「びっくりした！？ ねぇびっくりした！？？って言ってる（笑）」
「10回でも100回でも付き合ってあげてください！ 大人になるとほとんどやってくれません」
幼い頃の遊び心は、すくすく育ったあとも健在。さらに磨きのかかった作戦で、ダリくんは今日も家の中を楽しくにぎわせているようです。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）