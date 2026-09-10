新天地デビュー戦で負傷。救急車で搬送された27歳日本人の状況を指揮官が説明「最高のシナリオでは…」
ボルシアMGに所属する橋岡大樹の状況について指揮官がコメントした。
27歳の日本人は現地８月29日、新天地デビュー戦となったRBライプツィヒ戦で負傷。72分にボールをクリアしようとした際に相手MFアントニオ・ヌサと激しく衝突し、頸椎を痛めて座り込んだ。その後、担架に乗って途中交代し、救急車で病院へ搬送された。
状態が心配されたなか、その翌日にクラブは「頸椎の重傷を免れました。神経学的障害の兆候も見られません」と診断結果を報告。橋岡自身もインスタグラムに「皆さんたくさんの心配のメッセージありがとございます。幸い大事に至らなかったのでよかったです」と投稿した。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』によれば、橋岡は８日に復帰。個別トレーニングをこなしたという。
ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は「最高のシナリオでは、すぐに戦列復帰できる可能性がある」と述べている。
一方、同メディアによれば、指揮官は慎重な姿勢も見せているようで、「衝突後、筋肉がかなり硬直しているため、徐々に負荷を上げていく必要がある。特に、チーム練習での身体接触は、また別の課題となるだろう」としている。
一日でも早い復帰を願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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状態が心配されたなか、その翌日にクラブは「頸椎の重傷を免れました。神経学的障害の兆候も見られません」と診断結果を報告。橋岡自身もインスタグラムに「皆さんたくさんの心配のメッセージありがとございます。幸い大事に至らなかったのでよかったです」と投稿した。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』によれば、橋岡は８日に復帰。個別トレーニングをこなしたという。
一方、同メディアによれば、指揮官は慎重な姿勢も見せているようで、「衝突後、筋肉がかなり硬直しているため、徐々に負荷を上げていく必要がある。特に、チーム練習での身体接触は、また別の課題となるだろう」としている。
一日でも早い復帰を願いたい。
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