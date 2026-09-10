漫画家のニシムラマコジさんの漫画が、インスタグラムで投稿されて以来、3200以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

残業で遅くなる妻のため、夫が夕飯を用意しました。しかし、「喜んでくれるはず」という期待とは裏腹に、帰宅した妻は料理を見るやいなや激怒。その理由とは…という内容で、読者からは「どちらの意見も共感」「どちらが正解とも言い難いですね」などの声が上がりました。

良かれと思ってしたことが…

ニシムラマコジさんは、インスタグラムやホームページ「マコジのまんが」などで作品を発表しています。ニシムラマコジさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方々に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

ニシムラマコジさん「『奥さんの気持ち、すごい分かる』といった妻の味方をするコメントだったり、『まずは“ありがとう”が先だと思う』といった僕の味方をしてくださるコメントだったり、さまざまなコメントをいただきましたね。しかし、想定以上に妻を擁護するコメントが多くて。普段から世の奥さま方は夫に対していろいろな不満を持っているんだな、ということが分かりました（笑）」

Q.奥さまから「残業で遅くなる」と聞いたとき、どのような気持ちでキッチンに立ちましたか。

ニシムラマコジさん「普段、料理だけはほとんど妻任せなんです。わが家の家事分担は少々バランスがおかしい感じでして、基本的に妻が料理、それ以外は全て僕です。そのため、妻が遅くなると聞くと、『料理しなくちゃいけないのか』と少しネガティブな気持ちになりがちなのですが、このときは『どうせやるなら簡単だけどセンスがいいものを作って驚かせてやろう』と、気持ちを切り替えて若干張り切っていた気がします。でも、そうやって無駄に張り切って考えたのが、よくない結果につながったのかもしれませんね…」

Q.ニシムラマコジさんが、これ以降料理を作る機会はありましたか。

ニシムラマコジさん「この一件以降、妻からのダメ出しが怖いので、僕が夕飯の準備をするときは、冷凍食品をチンしたり、魚を焼いたり、ブロッコリーをゆでたりなど、簡単で無難なものしか用意できなくなりました。もし、今後僕が何か手の込んだ料理を作ることがあったら、うそでもいいから『おいしそう！』と褒めてほしいですね！ まさか、そんな日は来ないと思いますが…」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

ニシムラマコジさん「私の妻が最近、『来年あたりに犬を飼い始めたいね』と言い出したのですが、もしそれが実現したら、愛犬に関する漫画を描きたいなんて思っています」