有村架純＆石田ひかり、人気俳優からのWエスコートで登場 石田は筒井道隆と33年ぶり共演「伝説のドラマが思い出されます」【さとこはいつも】
【モデルプレス＝2026/09/09】女優の有村架純、石田ひかりが9月9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）舞台挨拶付き東京先行上映会に、姫野花春、青木柚、吉田羊、筒井道隆とともに出席。エスコートされて登場した。
【写真】有村架純をエスコートした25歳人気俳優
客席後方から登場した有村は、青木のエスコートを受けて登壇すると「ようやく『さとこはいつも』を、まず皆様にご覧いただいたということで、とても嬉しく思います。沖田監督は以前から私もファンでして、この出演が決まったときは本当に嬉しくて、胸が高鳴るようなワクワクを覚えたのを覚えています」と挨拶。一方の石田は夫婦役を演じる筒井にエスコートされて登場。司会者から「2人は学生時代に知り合い結婚。伝説のドラマが思い出されます」と告げられると会場がざわめいた。石田と筒井が共演し、社会現象にもなったフジテレビ系月9ドラマ『あすなろ白書』（1993）を彷彿とさせる設定、しかもそのドラマ以来33年ぶりの共演という。
石田は「学生結婚をして3人の男の子を育て上げ、小説家になりたかった夢をふと思い出す役」と説明すると「私も娘たちにお弁当を16年間作ってきて、その人生がちょうど終わったぐらいのタイミングだったので、監督は私にあて書きをしてくださったんじゃないかと思うくらい。ものすごく自分と重なるところが多かった」と感情移入できる役だったことを明かした。
さらに「そして目の前にはこの人（筒井）がいますから。本当に居心地が良かった」と盟友の安心感を絶賛。石田との再共演の感想を聞かれた筒井は「嬉しかったですよ」と照れくさそうに語ると、石田も「筒井くんって本当に独特なお芝居のアプローチをされる方で、昔からそうだったんですけれども、より磨きがかかって、より筒井道隆になっていましたね」と33年前と変わらぬ筒井を懐かしそうに見つめていた。
本作は、釜山国際映画祭のコンペティション部門に選出されている。主催の映画祭から「年齢や置かれた状況に関わらず、自分自身の物語を書き始めるのに遅すぎることも早すぎることも決してないのだということを力強く伝える1本です」という称賛コメントが寄せられると、有村は「とても心強いですし、沖田監督がどれほどの方々に愛されているのかということを改めて実感します。キャストやスタッフの皆さんも沖田監督のことが大好きで、そうした空気の中で撮影が進んでいって、やっぱりそういう空気はちゃんと画に映っていくんだなと。そしてそれがまた、色々な方にこうやって届いていくんだなというのを改めて感じました」としみじみと語っていた。
本作は映画『南極料理人』や『さかなのこ』などの沖田修一監督が手掛けた完全オリジナル脚本による人間物語。年齢も、育った環境も異なる3人の「さとこ」たちが、交差することでさまざまな感情を宿していく姿を描く。（modelpress編集部）
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◆石田ひかり、33年ぶり共演・筒井道隆にエスコートされる
客席後方から登場した有村は、青木のエスコートを受けて登壇すると「ようやく『さとこはいつも』を、まず皆様にご覧いただいたということで、とても嬉しく思います。沖田監督は以前から私もファンでして、この出演が決まったときは本当に嬉しくて、胸が高鳴るようなワクワクを覚えたのを覚えています」と挨拶。一方の石田は夫婦役を演じる筒井にエスコートされて登場。司会者から「2人は学生時代に知り合い結婚。伝説のドラマが思い出されます」と告げられると会場がざわめいた。石田と筒井が共演し、社会現象にもなったフジテレビ系月9ドラマ『あすなろ白書』（1993）を彷彿とさせる設定、しかもそのドラマ以来33年ぶりの共演という。
さらに「そして目の前にはこの人（筒井）がいますから。本当に居心地が良かった」と盟友の安心感を絶賛。石田との再共演の感想を聞かれた筒井は「嬉しかったですよ」と照れくさそうに語ると、石田も「筒井くんって本当に独特なお芝居のアプローチをされる方で、昔からそうだったんですけれども、より磨きがかかって、より筒井道隆になっていましたね」と33年前と変わらぬ筒井を懐かしそうに見つめていた。
◆有村架純、映画祭からのコメントに喜び
本作は、釜山国際映画祭のコンペティション部門に選出されている。主催の映画祭から「年齢や置かれた状況に関わらず、自分自身の物語を書き始めるのに遅すぎることも早すぎることも決してないのだということを力強く伝える1本です」という称賛コメントが寄せられると、有村は「とても心強いですし、沖田監督がどれほどの方々に愛されているのかということを改めて実感します。キャストやスタッフの皆さんも沖田監督のことが大好きで、そうした空気の中で撮影が進んでいって、やっぱりそういう空気はちゃんと画に映っていくんだなと。そしてそれがまた、色々な方にこうやって届いていくんだなというのを改めて感じました」としみじみと語っていた。
◆有村架純・石田ひかり・姫野花春トリプル主演「さとこはいつも」
本作は映画『南極料理人』や『さかなのこ』などの沖田修一監督が手掛けた完全オリジナル脚本による人間物語。年齢も、育った環境も異なる3人の「さとこ」たちが、交差することでさまざまな感情を宿していく姿を描く。（modelpress編集部）
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