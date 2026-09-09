鈴木京香、ピアノ1曲習得に奮闘「去年の夏は青春の夏でした」 音楽が苦手で学生時代の合唱は声量控えめ
俳優の鈴木京香が9日、都内で行われた映画『キリコのタクト～YELL～』（10月2日公開）完成披露上映会の舞台あいさつに登壇。役作りのため、ピアノや合唱の指揮に挑戦した撮影を振り返り、「去年の夏は青春の夏でした」と充実感をにじませた。
【美脚あらわ】黒のロングドレスで登場した鈴木京香
本作は、2009年度「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部の課題曲として制作された、いきものがかりの「YELL」から着想を得たオリジナル作品。鈴木は、生徒たちと真正面から向き合う教師・原田キリコを演じる。
劇中では、生徒たちの合唱を指揮するだけでなく、ピアノ演奏にも挑戦した鈴木。「全く弾けなかったので、相当練習しました」と明かし、指導を受けた先生のおかげで「1曲できるようになりました」と振り返った。
指揮も初挑戦。生徒たちが一生懸命歌う姿を目の前にすると、思わず見入ってしまったそうで、「みんなの顔を見てると、つい指揮が遅れちゃって、迷惑かけたりした」と苦笑。それでも、生徒役のキャストたちが作り上げた合唱を「本当に素敵な合唱になった」と喜んだ。
そんな鈴木の指揮について、生徒役からは絶賛の声が相次いだ。藤原大祐は、鈴木が前に立つことで「ここを目指して歌える」と感じたといい、井頭愛海も「キリコ先生だけを見ていれば大丈夫っていう安心感」があったと回顧。西垣匠も、次に歌い出すパートにしっかり目を合わせて合図を送ってくれたことで、「自分がうまくなった気がする」と語った。
学生時代に音楽を通して救われた経験を問われると、鈴木は「音楽が本当に私苦手で、合唱コンクールのときはなるべく大きな声で歌わないようにしていたタイプ」と意外なエピソードを告白。一方、今回の撮影では、ピアノや指揮の指導を受けた先生との出会いがあったと回顧。
音楽と真正面から向き合った撮影は特別な経験になったようで、「ピアノも相当練習しなくちゃいけなくなった」と振り返りつつ、「私にとっても、去年の夏は青春の夏でしたね」としみじみ語った。
現在、劇中で習得した曲を弾けるかと聞かれると、「もうね、その曲弾いてって言われたら、もう弾けないと思うんですよ」と笑いつつ、「ちゃんと覚えて、続けられたら本当に素晴らしいことだな」と音楽への思いを口にした。
さらに、生徒たちの歌声にも刺激を受けたそうで、「みんなのきれいな歌声に魅了されて、合唱って、音楽っていいなと思いました」と心境の変化を明かした。
最後には作品を通じ、「音楽への愛、人への愛、そして夢中になること、何かに打ち込むこと、それが本当に大切なことなんだなと、この映画を見た時にすごく強く感じた」とメッセージを送った。
この日は鈴木のほか、藤原大祐、井頭愛海、田辺桃子、西垣匠、雑賀俊朗監督が登壇した。
【美脚あらわ】黒のロングドレスで登場した鈴木京香
本作は、2009年度「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部の課題曲として制作された、いきものがかりの「YELL」から着想を得たオリジナル作品。鈴木は、生徒たちと真正面から向き合う教師・原田キリコを演じる。
指揮も初挑戦。生徒たちが一生懸命歌う姿を目の前にすると、思わず見入ってしまったそうで、「みんなの顔を見てると、つい指揮が遅れちゃって、迷惑かけたりした」と苦笑。それでも、生徒役のキャストたちが作り上げた合唱を「本当に素敵な合唱になった」と喜んだ。
そんな鈴木の指揮について、生徒役からは絶賛の声が相次いだ。藤原大祐は、鈴木が前に立つことで「ここを目指して歌える」と感じたといい、井頭愛海も「キリコ先生だけを見ていれば大丈夫っていう安心感」があったと回顧。西垣匠も、次に歌い出すパートにしっかり目を合わせて合図を送ってくれたことで、「自分がうまくなった気がする」と語った。
学生時代に音楽を通して救われた経験を問われると、鈴木は「音楽が本当に私苦手で、合唱コンクールのときはなるべく大きな声で歌わないようにしていたタイプ」と意外なエピソードを告白。一方、今回の撮影では、ピアノや指揮の指導を受けた先生との出会いがあったと回顧。
音楽と真正面から向き合った撮影は特別な経験になったようで、「ピアノも相当練習しなくちゃいけなくなった」と振り返りつつ、「私にとっても、去年の夏は青春の夏でしたね」としみじみ語った。
現在、劇中で習得した曲を弾けるかと聞かれると、「もうね、その曲弾いてって言われたら、もう弾けないと思うんですよ」と笑いつつ、「ちゃんと覚えて、続けられたら本当に素晴らしいことだな」と音楽への思いを口にした。
さらに、生徒たちの歌声にも刺激を受けたそうで、「みんなのきれいな歌声に魅了されて、合唱って、音楽っていいなと思いました」と心境の変化を明かした。
最後には作品を通じ、「音楽への愛、人への愛、そして夢中になること、何かに打ち込むこと、それが本当に大切なことなんだなと、この映画を見た時にすごく強く感じた」とメッセージを送った。
この日は鈴木のほか、藤原大祐、井頭愛海、田辺桃子、西垣匠、雑賀俊朗監督が登壇した。