【悶絶】「おい、どこだ」子猫のために獲物を探して歩き回る15歳ボス猫の優しさが尊すぎる
YouTubeチャンネル「おかゆ生活」が、「ボスねこが子ねこに狩りを教えました【きょうのおかゆ】」と題した動画を公開しました。生後1か月ほどで緊急保護された子ねこのおかゆちゃんと、15歳のボスねこ・ふぃがろくんによる、心温まる日常のワンシーンが収められています。
物置きで親猫もいない状態だったところを保護されたおかゆちゃん。動画の冒頭では、ベッドの上でふぃがろくんの隣にぴったりと寄り添ってくつろぐ、微笑ましいツーショットから始まります。「ぷらいべーとだ♪」とでも言いたげな様子でリラックスする2匹。おかゆちゃんを保護した初日もずっとそばにいてくれたというふぃがろくんは、飼い主いわく「なんだかんだ面倒見がよくて」とても助かっているのだそうです。
場面は変わり、ふぃがろくんが口に何かをくわえたまま、「おい、どこだ」とおかゆちゃんを探して部屋中を歩き回る姿が捉えられました。やがて合流したおかゆちゃんの前に置かれたのは、ひつじのショーンの小さなぬいぐるみでした。おかゆちゃんがおそるおそるぬいぐるみに近づき、「くちゃい」と匂いを嗅ぐ様子が映し出されます。一方のふぃがろくんは、床に寝転がりながら自慢げです。親猫が子猫に狩りを教えると言われるように、ふぃがろくんもおかゆちゃんに「獲物」のしとめ方を教えているようです。
普段は怒ってばかりで怖い存在だというふぃがろくんですが、不器用ながらもしっかりとおかゆちゃんの成長を見守っていることが窺えます。たまに見せる「頼もしい」ボスねこの姿と、2匹の間に芽生え始めた確かな絆に、思わずほっこりさせられる心温まる映像でした。
物置きで親猫もいない状態だったところを保護されたおかゆちゃん。動画の冒頭では、ベッドの上でふぃがろくんの隣にぴったりと寄り添ってくつろぐ、微笑ましいツーショットから始まります。「ぷらいべーとだ♪」とでも言いたげな様子でリラックスする2匹。おかゆちゃんを保護した初日もずっとそばにいてくれたというふぃがろくんは、飼い主いわく「なんだかんだ面倒見がよくて」とても助かっているのだそうです。
場面は変わり、ふぃがろくんが口に何かをくわえたまま、「おい、どこだ」とおかゆちゃんを探して部屋中を歩き回る姿が捉えられました。やがて合流したおかゆちゃんの前に置かれたのは、ひつじのショーンの小さなぬいぐるみでした。おかゆちゃんがおそるおそるぬいぐるみに近づき、「くちゃい」と匂いを嗅ぐ様子が映し出されます。一方のふぃがろくんは、床に寝転がりながら自慢げです。親猫が子猫に狩りを教えると言われるように、ふぃがろくんもおかゆちゃんに「獲物」のしとめ方を教えているようです。
普段は怒ってばかりで怖い存在だというふぃがろくんですが、不器用ながらもしっかりとおかゆちゃんの成長を見守っていることが窺えます。たまに見せる「頼もしい」ボスねこの姿と、2匹の間に芽生え始めた確かな絆に、思わずほっこりさせられる心温まる映像でした。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
うちの物置きに子ねこがいました。 親猫もいないようなので、緊急保護しました。 生後1か月ほどの子ねこで、どうすれば良いかてんやわんや・・・ そんな、子ねこの成長記録を見守ってください。 💕にゃんずプロフィール💕 🐱おかゆ（メス・三毛・生後1か月） うちの倉庫にいた迷子の子ねこちゃん 🐱ふぃがろ様（オス・茶トラ・15才） 神社でカビだらけになっていたところを保護 ありがたい猫様・ボスねこ 🐱ちこ（メス・ハチワレ・6才） キャンプ場に迷い込んで一匹でいるところを保護 白い靴下4足はいてます 🐱ぽこ（オス・サバトラ・3才） 雪に埋もれて衰弱しているところを保護 声が変 ---------- A kitten wandered into our storage shed. There was no sign of the mother cat, so I took the kitten in for emergency care. It is only about a month old, and I’m not quite sure what to do... Please follow along as I watch this little one grow.
youtube.com/@okayu-kitten YouTube