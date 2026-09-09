2匹の子猫が仲睦まじく寝床に♡そっと覗いてみると……思ってた光景とは違う様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で19万回閲覧されており、「大物になります（笑）」「うちもこの偉そうな格好するw」といった声が寄せられました！

【写真：同じ場所にいた2匹の子猫→1匹は『とんでもない寝相』で…まさかの光景】

️2匹の寝床を覗いてみると…

Threadsアカウント「@c.and.y_1028」さまは、青森県で保護猫活動を行うほか、一時預かりボランティアとしても活動されています。

今回ご紹介するのは、そんな投稿者さまのお家でお預かりされている2匹の子猫ちゃんたち。仲良く一緒に同じ寝床で寝ている様子だったので、こっそり覗いてみると……

な、なんか寝相がすごい……！手前の子猫さんは、にゅる～んとベッドから溶け出すように仰向けでバンザイ！あまりにも無防備で、トリッキーな寝相です（笑）

️なんか偉そう……？

そして、奥でちょこんと座っている子猫さん。よーく見ると、なんとトイレに前片足をかけて、「なんか用？」と言いたげな表情！ちょっぴり偉そうな様子が愛らしいですね（笑）

さらに、手前でとんでもない寝相を披露している子猫をよ～く見てみると……

こっち、見てる……。仰向けで熟睡していると思いきや、なんと目はぱっちり！前足と前足の隙間から、片目だけを覗かせて投稿者さまを見つめていたのです。ちょっぴりホラー（笑）

️個性豊かな姿が話題に

そんな2匹の個性豊かな姿は、Threadsに投稿されると大反響！コメント欄には多くの声が殺到。

「しかもキジトラ起きてる笑」「と…溶けてる？溶けてるの！？」「キジトラさんのお腹の点々模様がたまらぬ」「茶トラちゃんの表情が…可愛すぎるw」「2人とも将来大物になりますね！！」などの声が寄せられています。

今回ご紹介したように、一時預かりしている猫さんたちの様子は、Threadsアカウント「@c.and.y_1028」さまにて発信中！保護された猫さんたちのさまざまな姿が紹介されています。

子猫さんたち、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@c.and.y_1028」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。