「大して面白いこと言わないのに！」手島優がグラドル時代の“ライバル”をバッサリ
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#9が8日、放送された。スタジオゲストには、元グラビアアイドルでタレントの手島優が登場した。
【写真】手島優がライバル視 超セクシーな伝説グラドル
現在1児の母である手島は、ニューヨーク・屋敷裕政から「グラビアはもうやってないんですか？」と聞かれ、「保留？」と濁すと「出せるようにキープはしてるんですけど、授乳しちゃったから油揚げみたいになっちゃって」と自虐し、笑いを誘う場面も。
さらに、さらば青春の光・森田哲矢から「当時、グラビアのライバルは誰だったんですか？」と問われると、手島は「同期の森下悠里ちゃん。同じIカップぐらいで、どう考えても向こうの方がエロい」ともらし、「大して面白いことも言わないのに！」とまさかのバッサリ。
ニューヨーク・嶋佐和也が「めっちゃ悪口言った」とツッコむと、「今は仲良いです」と笑顔を見せ、スタジオを沸かせた。また、学生時代は生徒会に入り、実家が米菓店を営む“社長令嬢”として厳しく真面目に育てられたという過去も。そのため「清純派でいく予定だった」はずが、デビュー後「こんなはずじゃないよって…ヤケ酒で記憶を飛ばして、酔っ払って次の現場に行くこともあった」という破天荒なエピソードも披露していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】手島優がライバル視 超セクシーな伝説グラドル
現在1児の母である手島は、ニューヨーク・屋敷裕政から「グラビアはもうやってないんですか？」と聞かれ、「保留？」と濁すと「出せるようにキープはしてるんですけど、授乳しちゃったから油揚げみたいになっちゃって」と自虐し、笑いを誘う場面も。
ニューヨーク・嶋佐和也が「めっちゃ悪口言った」とツッコむと、「今は仲良いです」と笑顔を見せ、スタジオを沸かせた。また、学生時代は生徒会に入り、実家が米菓店を営む“社長令嬢”として厳しく真面目に育てられたという過去も。そのため「清純派でいく予定だった」はずが、デビュー後「こんなはずじゃないよって…ヤケ酒で記憶を飛ばして、酔っ払って次の現場に行くこともあった」という破天荒なエピソードも披露していた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。