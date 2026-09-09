＆TEAM・K『アジア大会』TBS陸上応援サポーターに就任！ 「選手の皆さんを間近で応援できることがとても楽しみ」
グローバルグループ・＆TEAMのKが、9月16日から10月4日にかけて生放送される『アジア大会 愛知・名古屋』（TBS系）のTBS陸上応援サポーターに就任することが決定。室伏広治、高橋尚子と共に現地から陸上競技を熱く盛り上げる。
【写真】応援キャスターに就任したTBSアナウンサー・齋藤慎太郎＆長尾翼とサプライズ報告した二宮和也
Kは学生時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者。陸上経験者ならではの目線や知識を生かし、『東京2025世界陸上』『ニューイヤー駅伝２０２６』でもアスリートや競技の魅力を届けてきた。
このたび2年連続で自国開催のビッグイベントに携わることになったK。陸上競技について「一瞬にかける集中力や、積み重ねてきた努力がそのまま結果につながる魅力がある」と語り、「アジアを代表する選手の皆さんが、それぞれの想いを背負って競い合う姿を間近で応援できることを、とても楽しみにしています」と期待を寄せた。
Kは、9月25日、26日の放送への出演を予定している。
■二宮和也、TBSアナウンサー・齋藤慎太郎、長尾翼の応援キャスター就任をサプライズ報告
また、TBSアナウンサーの齋藤慎太郎、長尾翼が「応援キャスター」に就任し、7月某日に「TBSスペシャルアンバサダー」の二宮和也から直接サプライズで就任を伝えられた。
入社7年目の齋藤アナは、大学までサッカー部に所属し、Ｊリーグ下部組織でのプレー経験もある。また、近年はフィジークの大会に出場するなど身体を鍛え上げている肉体派アナウンサーだ。
一方、入社2年目の長尾アナは、大学時代に東京大学応援部に所属。さらに、“アスリートが使用する用具をデータにまとめることが大好き”という生粋のスポーツオタクだ。自身のバックグラウンドも生かし、客観的に結果を伝えるだけではなく、熱量を持って大会やアスリートの魅力を全力で伝えていく。
突然のサプライズに驚きを隠せない二人に、二宮は「僕と一緒に現地の名古屋へ行って、『アジア大会』を楽しんで皆さんに伝えてほしい」と熱いエールを送った。さらに、二人は先日実施された「スペシャルキックオフ会見」でも司会進行を務め、二宮は「現地で一番有名人になってもらいたい。二人を見かけたらちゃんと話してもらえるぐらい、現地に行って皆にとってちょっと安心する人になってほしい」と期待を寄せた。
そして、同じくTBSアナウンサーの江藤愛も参戦する。朝の情報番組から音楽番組まで様々なジャンルに携わりながら、2023年の『アジア大会 中国・杭州』、昨年の『東京2025世界陸上』など数多くのスポーツの国際大会を担当。その豊富な経験で大会を盛り上げる。
『アジア大会 愛知・名古屋』は、TBS系にて9月16日から独占生放送。
※K（＆TEAM）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■TBS陸上応援サポーター・K（＆TEAM）
この度、『アジア大会 愛知・名古屋』のTBS陸上応援サポーターを務めさせていただくことになりました。アジアを代表する選手の皆さんが、それぞれの想いを背負って競い合う姿を間近で応援できることを、とても楽しみにしています。
陸上競技には、一瞬にかける集中力や、積み重ねてきた努力がそのまま結果につながる魅力があると思います。選手の皆さんの挑戦や熱いドラマを、沢山の方に届けられるよう、僕自身も全力で大会を盛り上げていきたいです。皆さんも是非、一緒に応援してください。
【写真】応援キャスターに就任したTBSアナウンサー・齋藤慎太郎＆長尾翼とサプライズ報告した二宮和也
Kは学生時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者。陸上経験者ならではの目線や知識を生かし、『東京2025世界陸上』『ニューイヤー駅伝２０２６』でもアスリートや競技の魅力を届けてきた。
Kは、9月25日、26日の放送への出演を予定している。
■二宮和也、TBSアナウンサー・齋藤慎太郎、長尾翼の応援キャスター就任をサプライズ報告
また、TBSアナウンサーの齋藤慎太郎、長尾翼が「応援キャスター」に就任し、7月某日に「TBSスペシャルアンバサダー」の二宮和也から直接サプライズで就任を伝えられた。
入社7年目の齋藤アナは、大学までサッカー部に所属し、Ｊリーグ下部組織でのプレー経験もある。また、近年はフィジークの大会に出場するなど身体を鍛え上げている肉体派アナウンサーだ。
一方、入社2年目の長尾アナは、大学時代に東京大学応援部に所属。さらに、“アスリートが使用する用具をデータにまとめることが大好き”という生粋のスポーツオタクだ。自身のバックグラウンドも生かし、客観的に結果を伝えるだけではなく、熱量を持って大会やアスリートの魅力を全力で伝えていく。
突然のサプライズに驚きを隠せない二人に、二宮は「僕と一緒に現地の名古屋へ行って、『アジア大会』を楽しんで皆さんに伝えてほしい」と熱いエールを送った。さらに、二人は先日実施された「スペシャルキックオフ会見」でも司会進行を務め、二宮は「現地で一番有名人になってもらいたい。二人を見かけたらちゃんと話してもらえるぐらい、現地に行って皆にとってちょっと安心する人になってほしい」と期待を寄せた。
そして、同じくTBSアナウンサーの江藤愛も参戦する。朝の情報番組から音楽番組まで様々なジャンルに携わりながら、2023年の『アジア大会 中国・杭州』、昨年の『東京2025世界陸上』など数多くのスポーツの国際大会を担当。その豊富な経験で大会を盛り上げる。
『アジア大会 愛知・名古屋』は、TBS系にて9月16日から独占生放送。
※K（＆TEAM）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■TBS陸上応援サポーター・K（＆TEAM）
この度、『アジア大会 愛知・名古屋』のTBS陸上応援サポーターを務めさせていただくことになりました。アジアを代表する選手の皆さんが、それぞれの想いを背負って競い合う姿を間近で応援できることを、とても楽しみにしています。
陸上競技には、一瞬にかける集中力や、積み重ねてきた努力がそのまま結果につながる魅力があると思います。選手の皆さんの挑戦や熱いドラマを、沢山の方に届けられるよう、僕自身も全力で大会を盛り上げていきたいです。皆さんも是非、一緒に応援してください。