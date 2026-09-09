ＪＲ東日本は８日、交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ」のイメージキャラクター「スイカのペンギン」の後任キャラとして３案を公表。２３日までどのキャラがいいか投票を呼び掛けた。後任の新キャラクターが発表されるのは１１月１８日。

ペンギンは２０２７年３月３１日に卒業する。同年４月１日からのイメージキャラを今回の投票で決める。

Ａ案はリスがモチーフ。体は茶色で、「頭から尻尾の先まで一本のライン（ＲＡＩＬＷＡＹ）で繋がっています」（プレスリリースから）と、黒い線が背中を通っている。

Ｂ案はウサギ。紫色が良くも悪くも強い印象を与えるが、「紫は『スイスイ（安心）』を象徴する青と、『ワクワク（感動）』を象徴する赤が混ざり合って生まれる色です」（同）とのこと。

Ｃ案はオレンジ色で、肩から下げたポシェットからモグラが顔を出しているのが特徴。「小さいモグラに色んな場所を見せてあげようとするオレンジの子の優しいところ、オレンジの子がなんの動物かわからないところにこだわりました」（同）

ＳＮＳではさっそく話題となっているが、多くがペンギンの卒業を惜しむものだ。タレントの村井美樹はＸで「うーーーん。（やっぱりスイカペンギンがよかったな…）」と嘆いた。ほかにも、「選択肢、Ｄ案にペンギンも追加でお願いします」「いっそノーキャラでいいのでは？」「私はずっとペンギンさん」と複雑な思いを抱えているペンギンファンの投稿が目立った。

とはいえ、３案の中から選ぶしかない。「Ａ以外は言い方悪いけど噛ませ」「無難にＡになりそう」と分かりやすさでＡ案が採用と予想する声もある。一方、「ペンギンを超えるインパクトは、どう考えても真ん中の気持ち悪いやつしかいないでしょ」「一周回ってＢかも」や「ストーリー性ならＣ案」「Ｃのオレンジの子はコンセプトがいいな」とＢ案、Ｃ案の人気もある。

「過去のキャラクターでは奈良県の『せんとくん』や万博の『ミャクミャク』が最初は気持ち悪がられましたが、結局人気が出たというケースがありました。キャラの人気が出るかは予想がしにくいものです」（ＷＥＢライター）

ミャクミャクのようにキモかわいい方が意外と人気が出るかもしれない。