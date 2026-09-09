モナキ

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　モナキが10月からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』月曜日のレギュラーパーソナリティに就任することが決定した。

【動画】モナキからのサプライズ発表

　今年4月にリリースされた「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が大ヒットとなり、今や子どもから大人まで幅広い世代に愛される存在となった4人組男性歌謡グループ・モナキ。7月にはニッポン放送で特番として『オールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティを担当したが、生放送中に番組ハッシュタグや関連ワードがトレンド入りを果たすなど大きな注目を集めていた。

　毎週スタジオに登場するのは、かつて戦隊ヒーロー役を務めるなどしたのちに、芸能界を一度離れてから芸能活動に復帰したケンケンと、アメリカのテキサス州生まれで、千葉大学工学部大学院を首席で卒業したサカイJr.という、いずれも異色の経歴を持つ2人。もちろん、じんとおヨネも、定期的に登場して番組を盛り上げる予定で、様々な企画にもチャレンジしていく。

　『モナキのオールナイトニッポン0（ZERO）』は10月5日よりニッポン放送にて毎週月曜27時から生放送。

※サカイJr.のコメント全文は以下の通り。

＜コメント全文＞

■サカイJr.

この度、モナキが「オールナイトニッポン0」のレギュラーパーソナリティを務めさせていただくことになりました！　7月に一度担当させていただきましたが、まさかレギュラーになるとは夢にも思っておらず、今からドキドキしています。モナキらしい和気藹々とした空気感はもちろん、ここでしか聴けない僕たちの素顔や、モナキだからこそ生まれる掛け合いをたっぷりお届けしたいです。

1日の終わりにほっと落ち着ける場所にすることを大切に、聴いてくださる皆さんと一緒に楽しい時間を作っていきたいです。「心のビタミン」と思って頂ける番組を目指します。モナカマのみなさま、夜更かしのお供に、ぜひ会いに来てください！