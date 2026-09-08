長澤まさみ、映画「ゴジラ-0.0」天才気象予報官役で出演 新キャスト＆続投キャスト発表
【モデルプレス＝2026/09/08】11月3日公開の新作映画『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）の新キャストと続投キャストが解禁。あわせて、最新予告映像も公開された。
【写真】ゴジラ新作「ゴジラ-0.0」全世界に激震走る最新予告映像
この度、新たにゴジラに立ち向かう新キャストを一挙解禁。気象台から大型災害対策事務局に出向している天才気象予報官・青山真琴（あおやま・まこと）を演じるのは長澤まさみ。この度解禁された予告映像では、「新たにプランBを提案してもよろしいでしょうか」と、前のめりに作戦を提案するなど襲い来る絶望に抗うべく知力を尽くす様子が写し出されている。
さらに、医師・緒方（おがた）役を國村隼、村上教授（田中泯）の助手役・萩原彰（はぎわら・あきら）に前原滉、常磐兵吉（ときわ・へいきち）・本田正一（ほんだ・しょういち）に奥野瑛太、井之脇海の出演が決定し、実力派俳優陣が名を連ねる。
そして、前作『ゴジラ1.0』ではゴジラ討伐作戦【海神わだつみ作戦】に大きな貢献をした【東洋バルーン】係長・板垣昭夫（いたがき・あきお）役の飯田基祐、そして鶴野邦夫（つるの・くにお）役の水橋研二の続投も決定。2年の時を経て、ようやく復興を遂げ、日常を取り戻した日本に降りかかる新たな絶望の到達点に、敷島らは新たな仲間たちと共に立ち向かう。
野田（吉岡秀隆）の「私たちは、ゴジラを葬りきれていなかった。」という衝撃の言葉から始まる最新予告映像。『ゴジラ1.0』の死闘から2年。再び姿を現した“絶望”に、敷島（神木隆之介）らは動揺を隠しきれない。予告で描かれるのは、本作から登場する生物学者・村上（田中泯）や、出演情報が解禁となった長澤演じる気象予報官・青山の緊迫した表情、そして【鳴神作戦】の始動宣言。2年前にゴジラの襲撃から生き延びた典子（浜辺美波）が敷島に零す悲痛な想い、宙に持ち上がる家屋など、物語の新たな展開が明かされる。さらに日本映画として初めて1.43 1のFilmed for IMAXのフルスクリーンに広がる迫力の映像。映像のラスト、衝撃の台詞と共に背中から地面に落下するゴジラの姿が。果たして人類は新たな絶望に打ち勝つことが出来るのか。驚愕の映像が満載の、全世界に激震走る最新予告映像となっている。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”旋風を巻き起こすこととなった。
2024年11月1日、ゴジラ新作映画の製作、および山崎が『ゴジラ-1.0』に引き続き監督・脚本・VFXを務めることを発表。そして約1年後の2025年11月3日の“ゴジラの日”、東京ドームシティで開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、イベントに集まった3.9万人の観客の前でこれまで一切の情報が明かされていなかった新作ゴジラのタイトルが、「ゴジラ-0.0」（読み方：ゴジラマイナスゼロ）であることが解禁された。
タイトルとタイトルロゴが解禁されると、そのニュースは瞬く間に日本・世界中を駆け巡り、発表後にはXトレンド1位を獲得。4月にアメリカ・ラスベガスにて開催された【CinemaCon2026】では、日本映画としては初めて作品単体でプレゼンテーションの場が設けられた。山崎監督のスピーチにて、ファーストティザー映像や本作が邦画実写ゴジラ映画として、さらには日本映画として初めてFilmed for IMAXで製作されること等、最新作『ゴジラ-0.0』の最新情報が発表されると、各ニュースサイトのトップに掲載されるなど、国内外の大手メディア媒体でも数多く取り上げられ、世界中に大きな衝撃を与えた。そんな本作の日本での公開は11月3日、さらに北米では同年11月6日に公開する。
『ゴジラ-0.0』は同週にラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、オーストラリア、ニュージーランドでもほぼ同時公開されることが決定。各地域における具体的な公開日は別途発表される予定だ。（modelpress編集部）
山崎監督から出演のお声掛けを頂き、感激しました。監督がいつも少年のような笑顔で、楽しそうに現場にいらっしゃったのが印象に残っています。久しぶりのゴジラとの対面でしたが、その圧倒的な存在感に翻弄されながらの撮影は、ハラハラドキドキして刺激的でした。公開まで楽しみに待っていてください。
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【写真】ゴジラ新作「ゴジラ-0.0」全世界に激震走る最新予告映像
◆長澤まさみ、映画「ゴジラ-0.0」出演
この度、新たにゴジラに立ち向かう新キャストを一挙解禁。気象台から大型災害対策事務局に出向している天才気象予報官・青山真琴（あおやま・まこと）を演じるのは長澤まさみ。この度解禁された予告映像では、「新たにプランBを提案してもよろしいでしょうか」と、前のめりに作戦を提案するなど襲い来る絶望に抗うべく知力を尽くす様子が写し出されている。
◆「ゴジラ-0.0」新キャスト＆続投キャスト解禁
さらに、医師・緒方（おがた）役を國村隼、村上教授（田中泯）の助手役・萩原彰（はぎわら・あきら）に前原滉、常磐兵吉（ときわ・へいきち）・本田正一（ほんだ・しょういち）に奥野瑛太、井之脇海の出演が決定し、実力派俳優陣が名を連ねる。
そして、前作『ゴジラ1.0』ではゴジラ討伐作戦【海神わだつみ作戦】に大きな貢献をした【東洋バルーン】係長・板垣昭夫（いたがき・あきお）役の飯田基祐、そして鶴野邦夫（つるの・くにお）役の水橋研二の続投も決定。2年の時を経て、ようやく復興を遂げ、日常を取り戻した日本に降りかかる新たな絶望の到達点に、敷島らは新たな仲間たちと共に立ち向かう。
◆「ゴジラ-0.0」最新予告映像が公開
野田（吉岡秀隆）の「私たちは、ゴジラを葬りきれていなかった。」という衝撃の言葉から始まる最新予告映像。『ゴジラ1.0』の死闘から2年。再び姿を現した“絶望”に、敷島（神木隆之介）らは動揺を隠しきれない。予告で描かれるのは、本作から登場する生物学者・村上（田中泯）や、出演情報が解禁となった長澤演じる気象予報官・青山の緊迫した表情、そして【鳴神作戦】の始動宣言。2年前にゴジラの襲撃から生き延びた典子（浜辺美波）が敷島に零す悲痛な想い、宙に持ち上がる家屋など、物語の新たな展開が明かされる。さらに日本映画として初めて1.43 1のFilmed for IMAXのフルスクリーンに広がる迫力の映像。映像のラスト、衝撃の台詞と共に背中から地面に落下するゴジラの姿が。果たして人類は新たな絶望に打ち勝つことが出来るのか。驚愕の映像が満載の、全世界に激震走る最新予告映像となっている。
◆映画「ゴジラ-0.0」
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”旋風を巻き起こすこととなった。
2024年11月1日、ゴジラ新作映画の製作、および山崎が『ゴジラ-1.0』に引き続き監督・脚本・VFXを務めることを発表。そして約1年後の2025年11月3日の“ゴジラの日”、東京ドームシティで開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、イベントに集まった3.9万人の観客の前でこれまで一切の情報が明かされていなかった新作ゴジラのタイトルが、「ゴジラ-0.0」（読み方：ゴジラマイナスゼロ）であることが解禁された。
タイトルとタイトルロゴが解禁されると、そのニュースは瞬く間に日本・世界中を駆け巡り、発表後にはXトレンド1位を獲得。4月にアメリカ・ラスベガスにて開催された【CinemaCon2026】では、日本映画としては初めて作品単体でプレゼンテーションの場が設けられた。山崎監督のスピーチにて、ファーストティザー映像や本作が邦画実写ゴジラ映画として、さらには日本映画として初めてFilmed for IMAXで製作されること等、最新作『ゴジラ-0.0』の最新情報が発表されると、各ニュースサイトのトップに掲載されるなど、国内外の大手メディア媒体でも数多く取り上げられ、世界中に大きな衝撃を与えた。そんな本作の日本での公開は11月3日、さらに北米では同年11月6日に公開する。
『ゴジラ-0.0』は同週にラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、オーストラリア、ニュージーランドでもほぼ同時公開されることが決定。各地域における具体的な公開日は別途発表される予定だ。（modelpress編集部）
◆長澤まさみコメント
山崎監督から出演のお声掛けを頂き、感激しました。監督がいつも少年のような笑顔で、楽しそうに現場にいらっしゃったのが印象に残っています。久しぶりのゴジラとの対面でしたが、その圧倒的な存在感に翻弄されながらの撮影は、ハラハラドキドキして刺激的でした。公開まで楽しみに待っていてください。
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