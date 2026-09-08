【速報】野川・仙川・善福寺川 氾濫の危険高まる 「レベル4氾濫危険警報」発表
今日8日、東京都を流れる野川・仙川・善福寺川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。これまでの大雨により氾濫の危険度が高まっています。直ちに川から離れるなど、危険な場所から避難してください。
野川・仙川・善福寺川 レベル4氾濫危険警報発表
8日午後9時10分、東京都を流れる野川・仙川、午後9時20分に善福寺川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。氾濫の危険度が高まっている状態です。直ちに川から離れるなど危険な場所から全員避難してください。
「レベル4氾濫危険警報」とは
危険警報とは、重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮の危険警報があり、名称に「レベル4」をつけて発表します。
レベル4氾濫危険警報は、大河川(洪水予報河川)において、氾濫の起こるおそれが大きくなることが予想される場合に発表します。
レベル4氾濫危険警報が発表されたときには、危険な場所から全員避難してください。
なお、中小河川(洪水予報河川以外)の氾濫と低地の浸水害(内水氾濫)については、レベル4大雨危険警報で扱われます(市区町村ごとに発表)。