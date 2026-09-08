人気配信者の「うんこちゃん」こと加藤純一さんが2026年9月6日、自身が主催するイベントのチケット転売に対し、「僕が全部自腹で買い取ります！」とXで報告した。

「チケットをX上で売買しているアカウント全部報告してください！」

加藤さんは、11月28日・29日に東京ドームで開催される大型ゲームイベント「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL（ハイゲ）」を主催。人気ストリーマーの「k4sen」さんや「SHAKA」さん、「もこう」さんらといった豪華なゲストを招き、自身は「Mr.HYG」としてMCをつとめる予定だ。

同イベントのチケットは、8月7日に当落発表が行われた「ハイパープレミアム最速先行」に続き、9月4日に当落発表が行われた「二次先行」で発売されている。

SNSでは、チケットの売買を求める投稿が行われ、中には高額での募集もあった。

加藤さんは6日、自身のXを通じ「ハイゲのチケットをX上で売買しているアカウント全部報告してください！」と呼びかけた。

「申し訳ないので僕が全部自腹で買い取ります！ 定価で！」とし、「視聴者のみなさんにもわかりやすいようにX上でやりとりします！」とつづった。

続く投稿では、買い取ったチケットについて「ぼくが定価で手売りします！」としていた。

加藤さんの呼びかけには、8日11時までに310件を超えるリプライがつき、複数の転売情報が寄せられている。

加藤さんは複数アカウントに対し、「僕が買います！！！」と引用投稿で声かけ。投稿やアカウントを削除したユーザーもいる。

「パソコンの前でカタカタしてねえで、働けよ。お前！」

加藤さんは自身の配信でも、「転売ヤー」に対する呼びかけを行っている。

「『ハイパーゲーム大会』のチケットを高額で転売してる皆さん、初めまして。加藤純一です」と切り出し、「あのー......確かにね。今の日本は不況で、目先のね、そういうお金にさ、飛びついてしまう気持ち、わかります。お金欲しいよね。わかります」とコメント。

その上で、「あのね、思うんだよ。パソコンの前でカタカタしてねえで、働けよ。お前！」と声を荒げた。

「お父さんお母さんになんていうんだ、お前。『あんた何してんの、最近？』『あ、俺？ 俺はハイゲ転売してるよ！』って（言うのか）？」とし、「お前、ハイゲ転売すんじゃねえよ馬鹿野郎！」と激昂。「お父さんとお母さん、泣いてるぞ！ 言ってみろ、お前」とした。

「どうせあれだろ、お前なんか......なあ、そんなことするやつなんかまともな......お前友達多いヤツで転売してるとか一人もいねえからな！ 気持ち悪いからな、お前。人間性腐ってんだから」と怒りをあらわにしていた。

加藤さんによる転売対策には、「転売投稿が削除されてる。ありがたい」「カッコよすぎるだろ」などとする声が上がっている。