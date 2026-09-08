東京は今夜、大雨警報発表の「可能性が高い」と気象庁が発表　関東甲信に線状降水帯半日前予測　アンダーパスや地下駐車場への浸水に注意

東京など関東甲信地方に線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に上昇する可能性があるとして、気象庁は8日午後1時半頃に線状降水帯半日前予測を発表した。

関東甲信地方では今夜遅くからあす明け方にかけて線状降水帯が発生するおそれがある。

また、気象庁は8日昼前、東京に大雨情報を発表している。

未明にかけ“滝のような”雨か

東京地方ではこのあと夕方から9日未明にかけて大雨となり、雷を伴った非常に激しい雨の降るところがある見込みだ。

予想される1時間雨量は50ミリ。まさに滝のような降り方になる予想である。

この大雨情報に先立って、気象庁は8日11時に、東京地方の大雨警報発表について、それまでの「可能性がある」から「可能性が高い」に変更した。

低い土地、地下施設、アンダーパスへの浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけている。

今夜は早めの帰宅を

気象庁スーパーコンピューターも東京や神奈川など関東南部に激しい雨を予想しており、激しい雨のエリアが東京付近で動きが鈍くなり、長い時間大雨になることを予想している。

今夜は早めに帰宅した方が良い。

今夜7時、東海地方から進んで来た激しい雨が関東の西部にかかる。暗い時間帯に冠水した道路を歩くのは大変危険なので、大雨になる前に帰宅するか、崖の近くの方は避難も考えてほしい。

夜9時、激しい雨のエリアはゆっくりと東へ広がる。ドライバーの方は、浸水したアンダーパスに進入しないように気をつけてほしい。

夜11時、東京都心や横浜で激しい雨になっている予想。浸水が懸念される住宅は、事前に土のうの利用をお勧めする。

千葉市でも激しい雨か

未明には千葉市でも激しい雨が予想される。

降る範囲は狭いものの、ライン状の降水域の動きが遅く、もしもコンピューターの予想通りであれば、いたるところが浸水するほどの大雨だ。

就寝時間帯の大雨は避難判断が遅れるため、過去の災害においても命に関わるケースが多い。

自分の住んでいるところは、もしも大雨になった場合に避難が必要な場所なのか、自宅から避難所までのルートに浸水するところがあるのかを、ハザードマップで事前に確認してほしい。

浸水してからの夜の避難は命懸けになってしまうため、その前に避難するのが重要である。

今夜、もしもご自宅で就寝する場合は、お休みになる部屋を検討してほしい。床上浸水や土砂災害も想定して、2階以上の部屋や崖から離れた部屋など少しでも安全な部屋でお休み頂きたい。

執筆：フジテレビ気象センター三井良浩（気象予報士）