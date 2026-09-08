ホロライブ初のテレビアニメプロジェクト始動 アニメーション制作は「スタジオKAI」
「ホロライブ」初のテレビアニメプロジェクトが始動することが決定。アニメーション制作は「スタジオKAI」が担当する。
【写真】有名ゲームメーカーのXにホロライブ・博衣こよりらしき影
「ホロライブ」は、10周年という節目の年を彩る特別企画のひとつとして、タレントたちの魅力を詰め込んだアニメーションを届ける。
本作のアニメーション制作を担当するのは、これまで数々のホロライブ公式アニメやMVなどを手掛けてきた「スタジオKAI」。ホロライブの世界観やタレントたちの魅力を知り尽くした実力派スタッフ陣が、ハイクオリティな映像作品へと昇華させる。
また、本作のビジュアルやストーリーの公開に先立ち、ひとつの謎のキーワードが解禁された。略称は“おでホロ”。ビジュアル情報や“おでホロ”の正体など、本アニメに関する詳細は9月23日配信予定の特別番組にて一挙公開される。
【写真】有名ゲームメーカーのXにホロライブ・博衣こよりらしき影
「ホロライブ」は、10周年という節目の年を彩る特別企画のひとつとして、タレントたちの魅力を詰め込んだアニメーションを届ける。
本作のアニメーション制作を担当するのは、これまで数々のホロライブ公式アニメやMVなどを手掛けてきた「スタジオKAI」。ホロライブの世界観やタレントたちの魅力を知り尽くした実力派スタッフ陣が、ハイクオリティな映像作品へと昇華させる。
また、本作のビジュアルやストーリーの公開に先立ち、ひとつの謎のキーワードが解禁された。略称は“おでホロ”。ビジュアル情報や“おでホロ”の正体など、本アニメに関する詳細は9月23日配信予定の特別番組にて一挙公開される。