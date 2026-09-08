愛犬が亡くなる前日、親にワガママを言って一緒に横になった女の子。その儚い様子がSNSに投稿されると、記事執筆時点で243万回以上も再生され、「最後に一緒に寝てあげて幸せだったと思います」「泣いちゃう」といった声が寄せられました。

【動画：愛犬が亡くなる前日、動けなくなった中『親にワガママ』を言って一緒に寝転がり…涙あふれる『儚い光景』】

️亡くなる前日に…

TikTokアカウント「@saaachan.0430」さまに投稿されたのは、投稿者さまが15年と11ヶ月、一緒に過ごしてきた愛犬「チッチ」ちゃんの最期の夜の光景です。

チッチちゃんの死期が近くなってきていることを悟った投稿者さまは、ご両親にワガママを言って、チッチちゃんと一緒に寝ることにしたのだそう。

一緒に添い寝したり、時には最期の時間を慈しむかのようにチッチちゃんにキスをしたり。

投稿者さまにとって幸せな時間だったそうですが、チッチちゃんにとっても、きっと最期の記憶に残る素敵な時間だったことでしょう。

️儚い光景が話題に

ふたりの儚くも温かい時間は、TikTokに投稿されると243万回以上再生されるほど注目を集めました。

コメント欄には「最期に一緒に寝れて良かった」「飼ってる身としてはうちの子がと考えるだけで涙が」「泣いてしまった」「涙がめっちゃ出てきた」といった声が寄せられています。

チッチちゃんはこの後、15歳11ヶ月と大往生し、永眠したとのことです。きっと飼い主さんたちに見守られて、温かい気持ちで天国へと旅立てたことでしょう。

チッチちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。心から哀悼の意を表します。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@saaachan.0430」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。