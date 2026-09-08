車で男性をはね、運転席から男性の腕をつかんで引きずりながらバックして重傷を負わせたなどとして、男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。男は犯行の直前、あおり運転をしていたということです。

逮捕されたのは、千葉県長南町の会社員・藤村拓海容疑者（25）です。

藤村容疑者は先月27日の午前2時ごろ、千葉県長柄町で、直前の交通トラブルを注意しようと降りてきた男性の車に自分の車を追突。さらに、バックしてから男性をはね、ボンネットに乗せた状態のまま、再び男性の車に追突した疑いがもたれています。

藤村容疑者は、その後、再び車に近づいてきた男性の右手を運転席からつかみ、男性を引きずりながらバックして側溝に転倒させ、肩甲骨を折る重傷を負わせた疑いももたれています。

警察によりますと、藤村容疑者は犯行の直前、男性の車の後ろから車間距離を詰め、クラクションを鳴らすなどの「あおり運転」をしていたということです。

取り調べに対し、「脅しのつもりで突っ込んだり、腕をつかんで引きずったりした」としつつ、殺意については否認していて、警察がいきさつを調べています。