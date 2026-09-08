ボクシングのＷＢＣ世界バンタムタイトルマッチ（２７日、トヨタアリーナ東京）で王者・井上拓真（大橋）と挑戦者で同級１位・那須川天心（帝拳）が激突。昨年１１月以来の再戦で雌雄を決する。

ＯＰＢＦ東洋太平洋クルーザー級王者でＷＢＡ世界同級１３位の但馬ミツロ（ＴＭＫ）がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＭＫ ＢＯＸ ＴＶ」で、この一戦を占った。「僕は天心選手を推してます。天心選手は特別なものを持っている。期待を込めて面白いことをやってくれるんじゃないかなと思ってます」と挑戦者のリベンジに期待する。

続けて「勝つなら天心選手のＫＯ。そこをやってくれる選手なんじゃないかな」「前回１ラウンド（Ｒ）、２Ｒ、天心選手が自分のワールドに持っていって、拓真選手がやりにくそうな感じから、どんどん拓真選手のペースになっていった。今回は１、２Ｒから天心選手が倒しに行くんじゃないか。ポイントを取りに行くボクシングというより、倒しに行くボクシング」と展開を予想した。

さらに「（天心は）前回の１、２Ｒ目もボクシングのセオリーにないものをはめれた中で相手もやりにくさを感じたと思う。今回はそこプラス攻撃性につなげて。ＫＯできなかったら負けぐらいのイメージで試合に入ると思う。そこがうまくはまるんじゃないか。はめる力を持っている選手」とした上で「天心選手が２Ｒ以内にＫＯ勝利」と結論づけた。