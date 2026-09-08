シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトが、人助けをしていて車にはねられた女性に5万ドル(約800万円)を寄付した。3人の子供を持つアシュリー・タウントンさんは7月18日、激しい豪雨の中、交通事故に遭った人を助けようと路肩に車を止めたが、別の車がスリップして突っ込み、タウントンさんに衝突した。すでに大手術を2回受けており、今後も手術が予定されている。



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友人のローラ・オルテルトさんは、家族の生活費を支援するためGoFundMeページを開設。テイラーはこのページを通じて寄付した。ページには「とっさの、純粋な勇気ある行動で、アシュリーは相手を危険から突き飛ばし、自らその衝撃をまともに受けたのです」と記されている。



テイラーは寄付とともにメッセージを添えた。「一日も早い回復を願っています。ご家族にも愛を送ります」



タウントンさんはこの寄付に感激し、インスタグラムに「本当に信じられないし、身の引き締まる思いです。テイラー、あなたは美しい心の持ち主。実際に会ってハグしたいくらい。もし今度ウェスタリーに来ることがあれば、私はそこから車で20分のところに住んでいます」と投稿した。



テイラーのファンの間でも寄付の輪が広がっており、多くが13ドル(約2080円)を寄付している。この金額はテイラーが「お気に入りの数字」として知られる13にちなんでいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）