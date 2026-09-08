イタリアのベネチア国際映画祭で、最高賞の「金獅子賞」が期待される是枝裕和監督の映画「ルックバック」が公式上映されました。

記者

「是枝監督、出演者らがレッドカーペットを歩いています。たくさんの人が集まっていて、大きな歓声も上がっています」

ベネチア国際映画祭で、日本映画としては29年ぶりの金獅子賞獲得に期待が集まる是枝裕和監督の映画「ルックバック」。藤本タツキさんの人気漫画を実写化したもので、漫画を描くことへのひたむきな思いで結ばれた2人の少女の物語です。

是枝裕和 監督

「漫画というものがどういうふうに作られて出来上がっていって、しかも時代とともに変わっていくのかっていうことが、作品の2人の成長を通して描けたことがとても大きな意味があったかなと思います」

公式上映を終えると、劇場は12分間にわたってスタンディングオベーションに包まれました。

映画を見た人

「泣いてしまいました。劇場の半分くらいの人が泣いていました。とても感動的な物語で、登場人物が本当に美しく描かれています」

結果は現地時間の12日に発表されます。