回転ずし大手の「くら寿司」は、従業員が景品を横領していたとして、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを中止すると発表しました。くら寿司では、過去にも店員を名乗る人物がフリマサイトに景品を大量に出品していたということです。

大人気キャラクター「ちいかわ」。

ちいかわファン

「高校時代からずっと好きです。嫌なことあってもそれ見てたら、かわいくて私もがんばろうって」

ちいかわファン（20代）

「かわいい」

ちいかわファン（20代）

「かわいいけどシュール。人間界と通ずるものがある」

多くのファンがいる「ちいかわ」をめぐり、ある“トラブル”が。

5皿食べるごとにキャラクターによる抽選が始まり、当選すると景品をもらうことができる回転ずし大手のくら寿司。

先月から「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを行い、キャラクターがデザインされたメニューのほか、“コラボ景品”として、フィギュアや湯のみなどを提供していました。

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しかし、7日、店舗に行くと。

news zero

「コラボ中止の張り紙がしてあります」

くら寿司のHPには、「キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明」と書かれていました。

くら寿司によりますと、景品がフリマサイトで多数出品されていたことが発覚。中には、湯のみが4つで45万円のものも。

景品の在庫の調査を行い、店舗従業員への聞き取りを行ったところ、少なくとも1つの店舗で従業員が景品を横領していたことがわかり、急きょ、キャンペーンを中止にする事態となりました。

「ちいかわ」とのコラボは、今回で4回目。過去にコラボした際にも、景品がフリマサイトに出品されていたことがあったといいます。

さらに、別のキャラクターとコラボした去年12月には、“くら寿司の店員”を名乗る人物が、フリマサイトに“コラボ景品”を大量出品していたこともわかっています。

■告知用ののぼり旗も…被害届含め対応検討 ファンの反応は

ちいかわファン

「計画立てていたが、急に（キャンペーンが）なくなっちゃったので残念」

ちいかわファン（20代）

「自分もすし店でバイトしてるので、ダメでしょって」

ちいかわファン（10代）

「従業員がそんなことやるのかと子どもながらに思った」

父親（40代）

「後先考えないで行動おこす人が多いのかなと」

また、くら寿司によりますと、フリマサイトには客が入手できる景品だけでなく、キャンペーン告知用ののぼり旗も出品されていたことが明らかに。

警察に相談していて、被害届を出すことも含めて対応を検討しているということです。

■横領した従業員が“問われる罪”3つの可能性 専門家指摘

今後、立件した場合、横領した従業員が問われる罪について、3つの可能性を専門家は指摘。

元大阪地検検事・亀井正貴弁護士

「景品を保管している部署に関わる者であれば、業務上横領罪。10年以下の拘禁刑が成立する可能性があります」

「それ以外の者であれば窃盗罪が成立する可能性があって、窃盗罪も10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です」

「不正なものじゃないという普通の品物として売却した場合は、買った人に対して詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪も10年以下の拘禁刑です」

横領した従業員がどこの部署か、どう販売したかによって罪は異なるということです。

■全従業員への研修など再発防止策進める

“コラボ景品”を鍵のかかる倉庫で保管し、複数人で開封や補充を行うなど、管理を徹底していたというくら寿司。

今回、横領した従業員について、社内規定に基づき厳正に対処するとしていて、全従業員への研修なども行い、再発防止策を進めるとしています。

また、中止になった景品については今後、検討するといいますが、現時点で提供する予定はないということです。